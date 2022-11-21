Dear Jane演唱會｜主音Tim老婆與細仔睇騷 爆馮允謙明年開騷

樂隊Dear Jane一連3場的《Dear Jane What's Happening Live 2022》演唱會，昨晚(20日)於西九竹翠公園舉行尾場，請來馮允謙(Jay Fung)任嘉賓，病後初愈的他全程載口罩與Dear Jane合唱《無可避免》。而主音Tim的太太楊洛婷(Rabeea)帶著幼子來睇騷，Tim的細仔跟著爸爸一齊rock，看來承傳了父親的音樂細胞。不過，楊洛婷完騷後即急急腳與兒子離開，她表示因長女Tanya發燒要趕回家。

Jay直認明年開騷

Tim喜見Jay Fung趕及康復，為Dear Jane的首個大型戶外演唱會擔任嘉賓，他笑言開心到忘記要說甚麼，「其實我一早請咗Jay Fung做嘉賓，中途佢話病咗，未必來到。我諗住冇希望㗎啦，點知真係趕得及康復來到！識咗呢個人咁多年，佢同我第一日識佢一模一樣，冇變過，一樣咁開心，一樣咁fxxking talent！另外我又戥你好開心啦，你就做個人演唱會！哎吔，爆咗添，係咪唔講得住㗎……？」 Jay Fung被爆就快開騷，不介意笑道：「係呀，出年會有。我想講，我識Tim好多年，係呢行識到一個能交心的好朋友不容易，Tim係其中一個！I Love You bro。」