Duran Duran新碟《Danse Macabre》玩盡樂壇金曲 為明年《Latitude Festival》任壓軸嘉賓

八十年代英國New Romantic/Synth-Pop樂隊Duran Duran，今年7月在前任吉他手Andy Taylor發起下，為當地癌症基金籌集資金，舉行了一場精彩的慈善演出。之後於萬聖節推出一張cover專輯《Danse Macabre》，更與Nile Rodgers和Victoria De Angelis等資名藝人合作，兩位前隊員Andy Taylor及Warren Cuccurullo亦歸隊協助，大玩The Rolling Stones的《Paint It Black》、Talking Heads的《Psycho Killer》、 Siouxsie and the Banshees的《Spellbound》及Billie Eilish的《Bury a Friend》等金曲，迅即斬獲一眾樂評人的口碑，《American Songwriter》的樂評人Tina Benitez-Eves 更稱此專輯是Duran Duran 逾40年職業生涯，最好聽的一張專輯。

成軍逾45年的Duran Duran，仍然有無窮新意。

《Latitude》愛《Danse Macabre》的實驗性 明年7月25日至28日於英國薩福克郡Henham Park舉辦的《Latitude Festival》，決定請Duran Duran擔任音樂節的領銜樂隊，音樂節的總監Melvin Benn表示，「Duran Duran擁有獨特藝術風格和創新精神，完美地符合了《Latitude》音樂節多元文化體驗的承諾。他們標誌性的風格、開創性的音樂，和一系列熱門歌曲，在音樂界和時尚界都留下不可磨滅的足印，而且現場表演充滿魅力，超越各種音樂的界限。因此Duran Duran是《Latitude》音樂節的理想選擇。」 ▼《Danse Macabre》MV▼

英國唯一一場表演 樂隊bass手John Taylor，對於獲《Latitude》安排為壓軸表演樂隊，表示十分雀躍，「很高興明年能夠為《Latitude》演出，這是Duran Duran在英國唯一一場演出。我們已經很久沒有在這個國家表演了。事實上，這會我們第一次到薩福克郡表演。我們對新專輯《Danse Macabre》的成績，感到非常高興。期待這張唱片中的音樂，帶我們回到1981年首張專輯推出時的盛況。到時見。」《Latitude》音樂節愛找具實驗精神，和創造性新聲音的樂隊演出，這次安排Duran Duran任頭牌演出樂隊，證明《Danse Macabre》的藝術性。