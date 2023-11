Duran Duran新碟《Danse Macabre》玩盡樂壇金曲 為明年《Latitude Festival》任壓軸嘉賓

八十年代英國New Romantic/Synth-Pop樂隊Duran Duran,今年7月在前任吉他手Andy Taylor發起下,為當地癌症基金籌集資金,舉行了一場精彩的慈善演出。之後於萬聖節推出一張cover專輯《Danse Macabre》,更與Nile Rodgers和Victoria De Angelis等資名藝人合作,兩位前隊員Andy Taylor及Warren Cuccurullo亦歸隊協助,大玩The Rolling Stones的《Paint It Black》、Talking Heads的《Psycho Killer》、 Siouxsie and the Banshees的《Spellbound》及Billie Eilish的《Bury a Friend》等金曲,迅即斬獲一眾樂評人的口碑,《American Songwriter》的樂評人Tina Benitez-Eves 更稱此專輯是Duran Duran 逾40年職業生涯,最好聽的一張專輯。