EXO成員Chen 10月補辦婚禮 明天日本出碟展開巡唱

透過專輯分享私密情感

Chen除了繼續EXO的活動外,也積極開拓個人的音樂活動。EXO最近發行了第七張正規專輯《Exist》,首周銷量就達到了156萬張,顯示了EXO的更膚高人氣。此外,Chen也將在明天於日本發行他的首張個人迷你專輯《Polaris/ Polaris》。

《Polaris/Polaris》收錄了多種風格的歌曲,其中包括主打歌《Light Of My life》,以及《Break Out》、《FREE WORLD》、《On the road》、《Mirage of Flower》、《My Sunshine》等歌曲。Chen透過這張專輯,將生活比作一次公路旅行,他通過歌曲表達在生活中遇到的各種情感和訊息。

專輯發行後,於8月19日Chen會於名古屋舉行《CHEN JAPAN TOUR 2023 - Polaris》演唱會,之後會在橫濱、大阪、岡山、北九州等5個城市共舉辦8場演唱會。