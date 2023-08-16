EXO成員Chen 10月補辦婚禮 明天日本出碟展開巡唱

韓國男團EXO成員Chen (金鍾大)，2020年1月宣布與圈外女友結婚，3三個月後他懷裡抱著第一位女兒。2022年1月他第二位千金出世，Chen成為兩孩之父。結婚3年，因為疫情，加上入伍服兵役，Chen與太太一直未有舉行婚禮。然而，今日有韓國媒體報道，他將在今年10月份與妻子在某地補辦婚禮。又指這將是一場隆重的婚禮，Chen只會邀請雙方的家人、朋友，以及EXO成員等熟人。

透過專輯分享私密情感

Chen除了繼續EXO的活動外，也積極開拓個人的音樂活動。EXO最近發行了第七張正規專輯《Exist》，首周銷量就達到了156萬張，顯示了EXO的更膚高人氣。此外，Chen也將在明天於日本發行他的首張個人迷你專輯《Polaris/ Polaris》。

《Polaris/Polaris》收錄了多種風格的歌曲，其中包括主打歌《Light Of My life》，以及《Break Out》、《FREE WORLD》、《On the road》、《Mirage of Flower》、《My Sunshine》等歌曲。Chen透過這張專輯，將生活比作一次公路旅行，他通過歌曲表達在生活中遇到的各種情感和訊息。

專輯發行後，於8月19日Chen會於名古屋舉行《CHEN JAPAN TOUR 2023 - Polaris》演唱會，之後會在橫濱、大阪、岡山、北九州等5個城市共舉辦8場演唱會。