Ian新歌自創「卓賢文」 預告下年寫歌畀隊友

MIRROR成員陳卓賢（Ian ）上月尾推出第四首個人作品《地球上的最後一朵花》，今次是他首次一手包辦曲、詞、編、監及主唱。昨日(18日)他接受商台《叱咤樂壇》訪問，被問到曲、詞、編、監覺得邊樣最難，Ian 表示：「最難係四樣嘢一齊同步，同埋時間分配」而錄音時唱到眼濕濕都要泠靜控制，不過他坦言今次參與度大，相對亦好有成功感。

訪問中，Ian 又預告明年會寫歌給隊友，而手上亦已寫了一些歌給其他歌手。至於《地球上的最後一朵花》是他在MIRROR 紅館演唱會事故後，大概9月份時有感而發寫的，他坦言當時自己的情緒和環境都不太樂觀，所以希望用音樂來調節自己，並向大家發放正能量，又表示本來已寫好了的兩首歌亦特意抽起，插隊先出這首歌來表達當下的心情。提到MIRROR 演唱會事故，Ian 大方回應，坦言覺得Dancers 及他們的心理最需要照顧。

至於新歌最喜愛的部份，Ian 表示新歌以「Hoah-eh-oh-eh-oh」開首和結尾，他笑言將此定義為新語言，喻為「卓賢文」，其實這些音韻是文字，正想表達意思是：「Everything is gonna be fine 好似我係喺你耳邊，同你講所有嘢都會OK，冇事嘅，唔需要太擔心 」未知Ian 是否憑歌寄意，向受傷的阿Mo 打氣。