Jeremy李駿傑赴日為音樂活動壓軸表演 粉絲澀谷街頭應援感覺夢幻

孭住香港代表身份好神奇

對於今次TIMM演出,Jeremy感受最深刻的要數日本人的工作態度,他分享道:「日本擁有匠人精神,所以喺日本演出,會見到大家所有嘢都會做到好完美好盡,要做得好好,所以嚟到由朝早踩台到完咗個show,都覺得佢哋所有嘢都好organised,照顧得你好好,大家都好有禮貌,成件事係好開心,覺得好專業嘅感覺。」不過Jeremy坦言整個旅程都好緊張,特別是昨晚show day,他續道:「最緊張應該係show day,我上台之前係緊張到有少少呼吸唔係好順暢,因為太緊張,個口又好乾,緊張狀態去到好極致,但so far嚟講我係好開心,可以有一個都算係過到關,亦過到自己關嘅表演,希望大家鍾意,亦希望日本嘅朋友鍾意啦!」雖然緊張,Jeremy仍覺得今次演出是一次夢幻之旅,他說:「今(昨)日最特別係介紹自己嘅時候,我喺台上講:『Hello everyone, this is Jeremy from MIRROR. I come from Hong Kong(大家好,我係MIRROR嘅Jeremy,我來自香港)。』我覺得呢句係好神奇,因為真係好似孭住咗香港。」而本身是I人的Jeremy,在今次演出中亦認識了不少新朋友,他說:「我認識咗來自台灣、印尼嘅歌手朋友,覺得幾神奇,因為好少機會認識到其他地方嘅artists,所以今次係好開心有呢個機會。」