JJ林俊傑演唱會｜瘋傳MIRROR做嘉賓 Stanley與兄弟中環海濱影合照

JJ林俊傑於中環海濱舉行共6場《JJ20世界巡回演唱會香港站》，日前(17日)正式開鑼，昨晚(18日)有黃貫中擔任嘉賓，並與JJ合唱《海闊天空》。另外，一度有傳MIRROR部分成員將會擔任今晚第三場的嘉賓。網上買賣平台見有人以「19/3嘉賓MIRROR」作招徠。

然而今晚JJ個唱由他一個人由頭唱到尾，沒有邀請任何嘉賓上台，及至晚上10時許，已進入encore環節，也未見傳聞中的MIRROR上台。至於台下則見到有已故賭王何鴻燊四房的何猷亨與妹妹何超欣，還有自資做跳唱歌手的黃心穎，眾人都看得非常投入及高興。

Stanely上載合照

在差不多完場的時候，被指擔任嘉賓的MIRROR成員Stanley(邱士縉)在IG上載與AK(江𤒹生)、Lokman(楊樂文)、Ian(陳卓賢)、Jeremy(李駿傑)、Tiger(邱傲然)及Alton(王智德)的合照，並留言說︰「要記念吓！！」有網民留言問他們是否身在大球場拍攝《RUMOURS》，但同時亦有人指出，他們身處的位置是中環海濱。

對照網上的照片，JJ開騷的地方範圍均以黑布包住，與Stanley分享合照的背景相近。同一時間，AK、Ian、Jeremy及Tiger也有轉發至其個人IG限時動態。其中Ian留言︰「記低」，而AK則以一個紫色衫跳舞公仔作留言。坊間有傳，公司以安全理由，阻止MIRROR上台做嘉賓，但有關說法未經任何官方證實。