KKBOX風雲榜2024｜MIRROR佔半席位陳蕾唯一女歌手 6月1日會展開騷

KKBOX 香港風雲榜依據本地用戶點播次數，公布年度得獎名單，10個音樂單位中，MIRROR 5位成員包括姜濤、陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)共佔一半席位，早前剛完成首個紅館個唱的陳蕾成為唯一入選女歌手，Dear Jane則是唯一入選樂隊，張敬軒、林家謙和MC張天賦亦繼續入選。橫掃多個樂壇新人獎的魏浚笙(Jeffrey) 奪得「年度新人」，雷同二友則獲得「年度編輯推薦歌手」。

大會根據2022年12月1日或之後發行的歌曲，統計2023年1月1日至12月31日的點播次數，選出上述得獎音樂單位，並宣布於6月1日假灣仔會展Hall 5BC舉辦《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》，「TIME IN THE BOX」為主題，集齊所有得獎單位，一個個精彩的音樂表演，凝聚「過去、現在、未來」。