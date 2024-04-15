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娛樂
2024-04-15 20:06:22

KKBOX風雲榜2024｜MIRROR佔半席位陳蕾唯一女歌手 6月1日會展開騷

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《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》將於6月1日假灣仔會展舉行。

《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》將於6月1日假灣仔會展舉行。

KKBOX 香港風雲榜依據本地用戶點播次數，公布年度得獎名單，10個音樂單位中，MIRROR 5位成員包括姜濤、陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)共佔一半席位，早前剛完成首個紅館個唱的陳蕾成為唯一入選女歌手，Dear Jane則是唯一入選樂隊，張敬軒、林家謙和MC張天賦亦繼續入選。橫掃多個樂壇新人獎的魏浚笙(Jeffrey) 奪得「年度新人」，雷同二友則獲得「年度編輯推薦歌手」。

《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：盧瀚霆(Anson Lo) 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：Dear Jane 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：呂爵安(Edan) 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：張敬軒 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：陳卓賢(Ian) 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：柳應廷(Jer) 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：姜濤 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：MC張天賦 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：陳蕾 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》演出單位：林家謙 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》「年度編輯推薦歌手」：雷同二友 《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》「年度新人」：魏浚笙(Jeffrey)

大會根據2022121日或之後發行的歌曲，統計202311日至1231日的點播次數，選出上述得獎音樂單位，並宣布61日假灣仔會展Hall 5BC舉辦《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》，「TIME IN THE BOX」為主題，集齊所有得獎單位，一個個精彩的音樂表演，凝聚「過去、現在、未來」。

FWD 富衛保險呈獻：第六屆 KKBOX 香港風雲榜》

日期：202461

時間：8:00PM

地點：香港會議展覽中心 Hall 5BC

服務組合：HK$1,080HK$980HK$680HK$480

優先兌換詳情：

415日至21日｜ 國泰會員獨家優先換領

423日｜11AM KKBOX 付費會員優先換領

424日｜11AM KKBOX 服務組合公開換領

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