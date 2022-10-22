MIRROR演唱會意外｜李啟言已摘除造口喉管 阿Mo家人等政府報告等到頸都長

MIRROR紅館演唱會意外，發生已接近3月，嚴重受傷舞者李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院留醫，阿Mo的父親李盛林牧師發出最新代禱信表示，阿Mo已摘除造口喉管，原有的傷口可望在一星期左右癒合，其間須小心飲食，盼吞嚥反射神經能盡快完全康復。同時，阿Mo父母曾兩次到訪兒子的生日應援展，獲有心人慰問而感動落淚，並感激醫護在阿Mo生日當天送小蛋糕。 而作為父母，一人有病，全家傷痛，在探訪阿Mo時仍不禁落淚，李盛林牧師近日已投入有限度的工作，他以長頸鹿圖案表達，等待政府「跨部門工作小組」等到頸都長，他寫道，「又一個月過去了，耳中仍好像聽著「已到最後階段，到尾聲了」，但仍是。。。 」

* 李盛林牧師//李啟言阿 Mo 第13封代禱信 (10 月 23 日 ) * 感恩： * 1. *「 Stillhouse 的祝福」* 我們曾兩次到訪Stillhouse。整個祝福活動看到有過萬人扶老攜幼，甚至排上了個多小時，為的是對啟言送上祝福。曾在門口被有心人送上一兩句打氣和慰問支持，我們的眼淚禁不住地湧出來。 2. *「感謝愛心醫護」* 在啟言生日當晚，給他送來一個精緻美麗的細小生日蛋糕鼓勵，他更深深表示每天24 小時同行的感謝。 3. *「摘除造口喉管」* 等待了四天，造口喉管終於在身體狀況回復平穩後會摘除，之前那種疼痛可暫時舒緩。（感謝神，在等候摘除期間曾發燒，仍可用這造口喉管抽痰）