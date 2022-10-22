MIRROR演唱會意外｜李啟言已摘除造口喉管 阿Mo家人等政府報告等到頸都長

MIRROR紅館演唱會意外，發生已接近3月，嚴重受傷舞者李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院留醫，阿Mo的父親李盛林牧師發出最新代禱信表示，阿Mo已摘除造口喉管，原有的傷口可望在一星期左右癒合，其間須小心飲食，盼吞嚥反射神經能盡快完全康復。同時，阿Mo父母曾兩次到訪兒子的生日應援展，獲有心人慰問而感動落淚，並感激醫護在阿Mo生日當天送小蛋糕。
而作為父母，一人有病，全家傷痛，在探訪阿Mo時仍不禁落淚，李盛林牧師近日已投入有限度的工作，他以長頸鹿圖案表達，等待政府「跨部門工作小組」等到頸都長，他寫道，「又一個月過去了，耳中仍好像聽著「已到最後階段，到尾聲了」，但仍是。。。」
*李盛林牧師//李啟言阿Mo第13封代禱信(10月23日)
*感恩：*
1. *「 Stillhouse 的祝福」*
我們曾兩次到訪Stillhouse。整個祝福活動看到有過萬人扶老攜幼，甚至排上了個多小時，為的是對啟言送上祝福。曾在門口被有心人送上一兩句打氣和慰問支持，我們的眼淚禁不住地湧出來。
2. *「感謝愛心醫護」*
在啟言生日當晚，給他送來一個精緻美麗的細小生日蛋糕鼓勵，他更深深表示每天24 小時同行的感謝。
3. *「摘除造口喉管」*
等待了四天，造口喉管終於在身體狀況回復平穩後會摘除，之前那種疼痛可暫時舒緩。（感謝神，在等候摘除期間曾發燒，仍可用這造口喉管抽痰）
*李盛林牧師//李啟言阿Mo第13封代禱信(10月23日)
*代禱：*
*「我 (主耶穌）的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書 12:9）*
*（一）啟言最新情況*
1. *「 摘除造口喉管後的適應」*
原有的傷口應該可以一星期左右癒合，盼能按進度漸漸復原。期間的飲食須更為小心。
2. *「吞嚥反射神經能完全康復」*
這有助於他在進食上有不同質地的嘗試。
3. *「繼續中西治療的果效」*
起碼有五至六項結合的治療仍每天密集進行，盼這些結合治療能幫助啟言的復康進度。
4. *「神經訊號的傳遞」*
請繼續為啟言的感官神經和活動神經的重生醒覺禱告。·
*（二）Mo 爸媽*
1. *「一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛」*
最近一次的探訪，走到床邊，看到啟言正睡著，看著他的時候，眼淚不期然地流下來。祈願神醫治我們的身心靈。
2. *「Mo 爸已開始投入有限度的工作」*
以前認識的朋友或學生第一眼都不能認出Mo爸來，隨著便說：嘩，你瘦了那麼多！（當然，頭髮剷去了也有這觀感吧！）
*（三）政府「跨部門工作小組」*
又一個月過去了，耳中仍好像聽著「已到最後階段，到尾聲了」，但仍是。。。