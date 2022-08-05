MIRROR演唱會意外｜盼有奇蹟出現 Anson Lo盧瀚霆心情仍未平伏︰我一定會勇敢嘗試走岀來的

Anson Lo在MIRROR演唱會意外發生後首度開腔。

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，在第四場演出期間，吊在舞台上空的巨型屏幕突然墮下，導致三位舞蹈員受傷，當中受重傷的李啟言（阿Mo）情況令人擔心，12子目前正大受打擊而要全面停工。 MIRROR前日到NOW電訊盈科位於九龍灣的公司後，連日來各成員逐一更新社交平台，繼隊長Lokman（楊樂文）日前已率先交代眾人情況後，姜濤、Ian（陳卓賢）、Frankie（陳瑞輝）及Edan（呂爵安）於昨日凌晨起分別出PO，而Alton（王智德）在今日中午，就於IG貼出12子與一眾舞蹈員在演唱會台上合照，並寫：「舞台、我哋、信念！Take care, my brothers.」，獲廣大網民留言祝福。

Anson Lo仍需時間振作 【更新20:52】與舞蹈員阿Mo感情最深厚的Anson Lo(盧瀚霆)，事隔一星期首度開腔，並分享了一張自己在後台的背影照，相中單看背影也感覺到他的無力感。 Anson Lo寫道︰「各位對不起！讓您們擔心了一整個星期。每天我都在嘗試冷靜、沉澱。此刻沒有甚麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要，每一日依然期盼着奇蹟會岀現。好想和您們說一聲謝謝，謝謝您們仍然守候著我們！希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者，這是最重要最重要的事情。為了您們，為了台上每一位表演者，我一定會勇敢嘗試走岀來的。」