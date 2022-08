MIRROR演唱會意外｜盼有奇蹟出現 Anson Lo盧瀚霆心情仍未平伏︰我一定會勇敢嘗試走岀來的

花姐:看到自己的脆弱

至於經理人「花姐」黃慧君亦在今日下午2時半出PO,她寫:「這幾天,看到自己的脆弱,感謝家人陪伴,感謝公司上上下下為我們奔波,感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo,峯和他們的家人,dancers 們可以早日渡過這個難關。MIRROR和我一定會撐住。」之後再打下MIRROR團歌《One and All》歌詞「沿途高低伴我走過,同考驗與消磨,假使我難受過,你看透我竟比我多,如不安伴你經過便能硬朗,We are one and all,從不只我一個」。