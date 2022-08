MIRROR演唱會意外｜鏡粉發公開信：處理手法難以理解 促停止相互推卸

鏡粉公開信內容如下:

大家好,我們是一群鏡粉。

7月28日晚上香港體育館的 “MIRROR.WE.ARE LIVE Concert” 演唱會中的嚴重意外,令我們心情沉重,悲痛難過。而我們相信,在輿論與事情的後續消息面前,感到異常矛盾的,並不只鏡粉。我們知道Mirror一直是輿論焦點,不希望自己的行為影響各成員此刻的心情;然而,身為粉絲,我們亦如鯁在喉。因為:一,我們關心鏡十二子和他們身邊努力演出的工作者,亦非常擔心事件中傷者的情況;二,我們對於MakerVille的活動安排、籌辦、以及事故後各涉事單位的處理手法,感到難以理解。

我們雖然人微言輕,但保護十二子安全,保護所有舞台表演者的安全,實在是香港樂壇與文化發展的首要條件。因此,在給予表演者休息空間的同時,我們也希望各機構理解公眾對舞台安全之關注。我們希望以鏡粉的身份,就以下數項,持續關注事件:

1、除了因事件進入法律程序不可交代的細節以外,MakerVille仍須正式向大眾交代因事故受害表演者的身心支援以及保障其生計的具體方案。

2、我們要求PCCW Limited、MakerVille、大國文化承諾,制定具體方案,改善旗下全職及合約藝人與員工在工作上的福利及保障(包括卻不限於:讓所有員工有足夠的休息時間,為他們添購買保險等);確保他們將來的演出及活動,都有安全的場地環境,得到足夠的勞工保障。

3、我們要求政府相關部門承諾改善康文署轄下大型表演場地(包括香港體育館及伊利沙伯體育館)大型表演舞台的租用、管理及審批程序的系統性問題,從根本上保障表演者以及市民的安危,協助業界發展,防止再有同類悲劇事故發生。

4、我們要求是次演唱會舞台之涉事公司(包括卻不限於:藝能、協興隆等)主動承擔工程技術監管失誤的責任,停止相互推卸。

我們支持Mirror十二子,同時亦關注香港的流行文化。我們知道,每一位表演者都是繪出香港文化風景的藝術家。只有好好保障他們的人身安危,勞工保障,才能讓他們繼續安全地在台上發光發熱。於公眾而言,面對大型事故,更有權要求有清晰明確合理的交代和跟進,市民的人身安全才獲保障。

我們希望更多鏡粉、大眾、業內人士,一起關注是次事故;在精神支持以外,透過實際行動,為鏡十二子、表演從業員爭取應有權益,改善行業生態,讓表演者重獲保障與尊重。

最後,我們深切慰問事故的傷者,以及受事故影響的大眾;希望大家多加保重,互相扶持,並請緊記:

「如不安伴你經過便能硬朗 We are one and all」

一群關心Mirror和表演者的鏡粉

2022年8月1日