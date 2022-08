MIRROR演唱會意外｜AK打破沉默終開腔：戰友們 約定台上再見

MIRROR紅館演唱會在第四場發生嚴重意外,台上空的巨型屏幕突然墮下,導致三位舞蹈員受傷,當中受重傷的李啟言(阿Mo)情況令人擔心,12子大受打擊而要全面停工。MIRROR日前被急召回電訊盈科位於九龍灣的公司開會後,連日來各成員逐一更新社交平台,繼隊長Lokman(楊樂文)日前已率先交代眾人情況後,姜濤、Ian(陳卓賢)、Frankie(陳瑞輝)、Edan(呂爵安)、Alton(王智德)、Anson Lo (盧瀚霆)及經理人花姐亦相繼在社交平台發表感受,至於出名有義氣的Anson Kong (江𤒹生)就在意外當晚發全黑圖後,一直未有發聲。

AK曾在五月推出作品《信之卷》時,以MV主人翁的視角,設立新IG帳戶與生粉互動,今日(6日)他終於打破沉默,透過這個帳號,以團歌《All in One 》的歌詞發表心聲,寫道:「沿途高低伴我走過,We are one and all」網民都紛紛留言表示支持:「呢幕對我嚟講係最touching,每次見到鄀眼濕濕」、「大家一齊走」、「繼續信,keep praying」。AK今日下午再於個人社文平台出PO寫:「一星期過去,抱歉令大家擔心,但難關再難,我哋都一起過,希望大家能將最大嘅能量和祝福給予Mo、Fung、Zisac,一定會好起來,我知道一定會,戰友們約定台上再見,12+24=♾️」,表示MIRROR 的12子與24位舞蹈員能夠締造無限可能,隊友邱士縉(Stanley)亦立即按Like表達支持。