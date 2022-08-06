MIRROR演唱會意外｜AK打破沉默終開腔：戰友們 約定台上再見

MIRROR紅館演唱會在第四場發生嚴重意外，台上空的巨型屏幕突然墮下，導致三位舞蹈員受傷，當中受重傷的李啟言（阿Mo）情況令人擔心，12子大受打擊而要全面停工。MIRROR日前被急召回電訊盈科位於九龍灣的公司開會後，連日來各成員逐一更新社交平台，繼隊長Lokman（楊樂文）日前已率先交代眾人情況後，姜濤、Ian（陳卓賢）、Frankie（陳瑞輝）、Edan（呂爵安）、Alton（王智德）、Anson Lo （盧瀚霆）及經理人花姐亦相繼在社交平台發表感受，至於出名有義氣的Anson Kong （江𤒹生）就在意外當晚發全黑圖後，一直未有發聲。

AK曾在五月推出作品《信之卷》時，以MV主人翁的視角，設立新IG帳戶與生粉互動，今日（6日）他終於打破沉默，透過這個帳號，以團歌《All in One 》的歌詞發表心聲，寫道：「沿途高低伴我走過，We are one and all」網民都紛紛留言表示支持：「呢幕對我嚟講係最touching，每次見到鄀眼濕濕」、「大家一齊走」、「繼續信，keep praying」。AK今日下午再於個人社文平台出PO寫：「一星期過去，抱歉令大家擔心，但難關再難，我哋都一起過，希望大家能將最大嘅能量和祝福給予Mo、Fung、Zisac，一定會好起來，我知道一定會，戰友們約定台上再見，12+24=♾️」，表示MIRROR 的12子與24位舞蹈員能夠締造無限可能，隊友邱士縉（Stanley）亦立即按Like表達支持。