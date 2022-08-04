MIRROR演唱會意外｜MIRROR成員陸續出po Edan首度開腔︰放心我冇事！

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，12位成員一直未有更新IG及露面，令粉絲擔心不已。最令人擔心的是Anson Lo(盧瀚霆)及Edan(呂爵安)，其中Anson Lo與受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)感情最深厚，粉絲非常擔憂他的狀況。昨日MIRROR所有成員到NOW電訊盈科位於九龍灣的公司，有傳媒拍下他們的照片，眾人神情嚴肅，他們未有回答在場記者提問便登車離開。

Ian呼籲大家繼續祈禱

早前Lokman(楊樂文)以隊長身份率先交代眾人情況，表示「我哋互相照顧」，直至今晨姜濤發文否認MIRROR會解散。今日再有其他成員在IG限時動態發文，包括有陳卓賢(Ian)及陳瑞輝(Frankie)。Ian上載天空的照片，留言說︰「保持正念，祈禱。」，而Frankie則寫道︰「唔好信自己無可能做得到，唔係要你叻，唔係要你做得好好……只係，面對挑戰唔好先放棄。相信自己，就咩都會有可能。Never say never。」隨住有不少成員在IG留言，粉絲總算鬆一口氣。