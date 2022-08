MIRROR演唱會意外｜MIRROR成員陸續出po Edan首度開腔︰放心我冇事！

Edan開腔︰ 放心我冇事

Jeremy亦於晚上在IG限時動態貼上MIRROR的合照,並寫道︰「We are one and all. 我們會一起走下去,不管有多困難,繼續祈禱!」亦是繼姜濤之後,另一位成員否認MIRROR解散。

至於Edan,因為阿Mo在他與Anson Lo表演的環節出事,其情況令人關注。他於晚上發文寫道︰「連日來收到好多關心,感謝大家,放心我冇事。現在只希望傷者早日康復,只求人冇事。God, please help us!」同時他亦轉載了在彩排時受傷的舞蹈員Zisac的帖文,留言說︰「We are one and all.」示意MIRROR與多位舞蹈員並肩而上。