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娛樂
2022-07-26 13:03:34

MIRROR演唱會直擊｜開場及Encore精華片 姜濤完場落淚＋3小時完整歌單＋12子圖輯

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MIRROR12場紅館騷《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》今晚開鑼，不過入場前卻阻滯多多，在開騷前見現場情況，憑實名制門票進場進度尚算順利，可是觀眾卻要過幾關，當通過安心出行一關時，卻遇上不少問題，令大批歌迷塞在場外，更一度鼓譟。首晚演唱會大約於8時50分開場，12子以全白Look從天而降型格登場，並唱出《Innerspace》，現場氣氛熱烈。經唱完團歌《Reflection》、《All in one》之後，成員們分批登場。

MIRROR開場時以全白站台唱出《Innerspace》。 MIRROR全白登場 唱《Innerspace》打頭陣 MIRROR開場時以全白站台唱出《Innerspace》。

MIRROR演唱會直擊｜12子合唱《無盡》

Jer、Jeremy、Frankie、Stanley大玩年台機關，極盡視聽之娛。之後姜濤solo唱出《作品的說話》，其後再輪到Anson Kong登場，AK拿起結他跟樂隊唱出自己作品《信之卷》，接住與Ian演繹《蝸牛》，Ian彈住鋼琴伴奏，再與AK合唱《另一個諾貝爾》。唱至10時後，12子再次齊人站台，眾人穿上色彩鮮艷歌衫，每人衫上均印有自己的大頭肖像，此時MIRROR唱出Supper Moment代表作《無盡》，12子更走到舞台邊跟觀眾揮手。

MIRROR唱出Supper Moment代表作《無盡》，12子更走到舞台邊跟觀眾揮手。 MIRROR穿上印有各自肖像的繽紛歌衫。 MIRROR穿上印有各自肖像的繽紛歌衫。 MIRROR穿上印有各自肖像的繽紛歌衫。 MIRROR穿上印有各自肖像的繽紛歌衫。

MIRROR演唱會直擊｜器材失靈 Edan表演棟篤笑

及至Edan的個人環節，他以鋼琴自彈自唱E先生連環不幸事件》，無奈首先是支咪冇聲，跟住換完咪都再遇阻滯，接住輪到鋼琴出事，要勞煩工作人員上台搶救，此時為免尷尬，Edan立即發揮其執生天份，索性站起身跟台下觀眾互動，他問大家今晚最好睇係邊一part？全場即指現在這部份，他就笑言：「啱喇！呢part一定最好睇，知唔知點解，因為12場一定得呢場係咁。」Edan自言大家給他機會楝篤笑。

 

Edan出場自彈自唱《E先生連環不幸事件》，可是卻發生連環不幸事件。

Edan出場自彈自唱《E先生連環不幸事件》，可是卻發生連環不幸事件。

姜濤感動落淚獲隊友安慰

及至尾聲，當唱罷《BOSS》之後，甫響起《IGNITED》前奏即氣氛更加高漲，更全場觀眾企起身，最後以輕快風格演繹出道歌《一秒間》。到Encore部份，全場大合唱《蒙著咀說愛你》，並以出道三周年的《One and all》作結，姜濤一時感觸落淚，在旁的Anson Lo即拍他膊頭，整晚演唱會於11時53分結束。

Encore部份，全場大合唱《蒙住咀說愛你》。 姜濤 姜濤 姜濤 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會 MIRROR演唱會

MIRROR演繹《BOSS》、《IGNITED》、《WE ARE》

MIRROR演唱會Encore全場大合唱《蒙著嘴說愛你》、《One and all》

MIRROR演唱會首場3小時完整歌單

  1. Innerspace
  2. Reflection
  3. All in one
  4. 黑夜不再來
  6. 鶴頂紅
  7. 衝口而出
  8. 狂人日記+九
  9. 作品的說話
  10. 人類群星閃耀時
  11. 金星女孩+信之卷
  12. 蝸牛+另一個諾貝爾
  13. King Kong+Mr. Stranger
  14. 無盡
  15. 12
  16. 神隊友
  17. Yellow Fever
  18. 黑之呼吸
  19. 收聲多謝
  20. Distance+留一天與你喘息
  21. 鏡中鏡
  22. E先生連環不幸事件
  23. Apple Pie
  24. Elevator+Megahit
  25. 虎道門
  26. 道路使用者的有型守則
  27. Rebound
  28. Boss
  29. IGNITED
  30. We are
  31. 一秒間
  32. 蒙著咀說愛你
  33. One and all

即睇MIRROR12子紅館演唱會個人圖輯

MIRROR紅館內有大量小販

MIRROR演唱會｜黃昏開始愈見墟冚 紅館附近不乏小販賣老翻產品

紅館附近出現小販兜售老翻產品。

MIRROR的12場紅館騷今晚開鑼，黃昏起更加墟冚。 現場的小販檔出售老翻應援產品。 火車站外有MIRROR燈牌出售。

Hellosss大合照

全港鏡粉為要瞓身支持，港九均有應援及主題活動。在演唱會開場前，大批鏡粉已包圍紅館，在附近設置的周邊商品發售處搶購心頭好，成千上萬的歌迷已陸續到場，並踴躍索取應援物，黃昏6時許，紅磡火車站外的應援人龍更一度迫到出馬路，認真墟冚。同時，紅館附近亦不乏小販兜售燈牌及老翻產品。

各派鏡粉為支持自己偶像，在開騷前提早集合，並舉起燈牌各自造勢，包括穿上粉紅色Tee的神徒，而支持陳卓賢（Ian）的大批Hellosss更約好在晚上7時正大合照，場面熱鬧。

Hellosss大合照 Hellosss大合照 一班神徒都集合撐教主。 柳柳粉都舉燈牌支持阿Jer。 柳柳粉都舉燈牌支持阿Jer。 鏡仔的應援巴士出現紅館一帶。 Tiger粉絲小虎隊。 Jeremy粉絲unicorn。 一班生粉撐江老闆。

常見問題：

問：MIRROR演唱會日期是？

答：MIRROR將於今年7月25-31日、8月2日-4日、及8月5日-6日（MIRO特別場）將於首次登上紅館...詳情

問：如何網上看到Mirror演唱會？

答：MIRROR演唱會早前公開發售其中3場網上直播門票，惟系統出錯令網民買不到門票，負責直播的MakeALive其後發文道歉...詳情

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