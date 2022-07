MIRROR演唱會尚有兩星期便正式開鑼,早前官方宣布演唱會周邊産品可在網上預購,唯出貨日子是八月下旬及九月下旬,令不少網民大感不滿。對於加入官方歌迷會的鏡粉來說,連周邊産品也不能優先訂購,笑言自己入會被搵笨,是地底泥。

不過,一眾MIRO不用傷心,事關MIRROR官方社交平台宣布,銅鑼灣時代廣場及尖沙咀The ONE分別設有不同主題的Pop-up Store、Photo Zone、MIRO專區等!尖沙咀The ONE將在L9設有MIRO專區的pop up store,UG2中庭位置則有MIRO WE ARE Photo Zone。另外,時代廣場的BABY MIRROR WE ARE活動,特設MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次,近十萬MIRO勢必迫爆商場!

官方指紅磡香港體育館露天廣場周邊商品發售處只供持有當日演唱會門票人士,並稱部分周邊商品只會在紅館現場發售。