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娛樂
2024-01-31 13:53:24

MIRROR演唱會2024｜為跟Anson Lo與Jeremy重組女團「外星三少女」 Edan淨著底褲浴室OT跳足1粒鐘

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Edan、Anson Lo和Jeremy在第二個彩蛋化身「外星三少女」跳唱K-pop Medley，為觀眾帶來驚喜。

Edan、Anson Lo和Jeremy在第二個彩蛋化身「外星三少女」跳唱K-pop Medley，為觀眾帶來驚喜。

MIRROR於亞博舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》已進入倒數階段，昨晚(30)舉行的第13場奉上雙彩蛋，其中盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)化身「外星三少女」，大跳K-POP 女團Medley最為驚喜。3子在台上重談4年前同遊日本時，拍下可愛貼紙相，並自封為女團「外星三少女」，如今在演唱會重組演出。

獲小如豬讚許

別以為只是簡單的跳唱， Edan於完騷後在社交平台上載練習片段，大爆3子特地在演唱會休假時抽空練習，他自言並非女團fans，更要在浴室除淨低褲加操一小時。雖然他自言與兩位拍檔格格不入，但已盡力奉上處男演出的女團舞，妹妹「小如豬」亦在IG story上載他在家中練習的片段，事後更大讚Edan：「跳得幾好bou r so cute bro」令「妹控」Edan大喜，「妹豬讚禾()，禾今天完滿了」

Edan在IG分享於後台化妝間緊張練習的片段。 Edan在IG分享於後台化妝間緊張練習的片段。 小如豬在IG story上載Edan在家中認真練習的片段。 表演完畢後，Edan獲妹妹「小如豬」讚跳得好可愛。

大跳K-POP Medley

Anson Lo邀請大家為教母合唱生日歌和跳唱《Money》後，以韓文介紹兩位在韓國相識的朋友，然後EdanJeremy驚喜現身，已教全場瘋狂尖。3人談起約4年幾前前曾一起往韓國旅行，Edan笑言從此就沒再一起外遊，Anson LoJeremy則表示兩人也曾外遊，只是Edan沒參與，更大爆Edan豪花七位數字與家人遊巴黎，Edan則笑稱：「點止啊！」言歸正傳，原來當年(2019) 3人同遊日本時曾經化身戇戇(Edan)、婷婷(Anson Lo)和潔潔(Jeremy)，自稱為「外星三少女」拍下可愛貼紙相，如今趁演唱會實現「女團夢」，為觀眾送上DEAMA》、《ANTIFRAGILE》、《SUPPER SHY》和《FLOWER》的四首K-POP Medley舞，驚艷全場。

Edan、Anson Lo和Jeremy化身「外星三少女」跳唱K-pop Medley。 Edan、Anson Lo和Jeremy化身「外星三少女」跳唱K-pop Medley。 Edan、Anson Lo和Jeremy化身「外星三少女」跳唱K-pop Medley。 Edan、Anson Lo和Jeremy化身「外星三少女」跳唱K-pop Medley。

三子放假抽空練習

完騷後，EdanIGpo，分享在後台化妝間練習跳舞的片段，他直言，每晚演唱會的個人表演後，都有半小時悠閒的休息時間，不過昨晚卻例外，因為要緊張地為「處男」登場的「女團舞」彩蛋練習。他從頭細說，其實早有彩蛋玩「女團舞💃🏻」的構思，但一直認為要先練好正式表演，有空閒才搞搞新意思，而開騷的頭幾天，大家確實「攰到嗌哂救命」，無閒再排練女團舞，幸好各人身體很快已適應，他表示，「我哋都知大家會想睇會係一個surprise，所以我哋就決定：好！放假休息嗰日出嚟練！做到嘅！』」

Edan、Anson Lo和Jeremy化身「外星三少女」跳唱K-pop Medley。(IG截圖@MOOV_MUSIC) Edan、Anson Lo和Jeremy化身「外星三少女」跳唱K-pop Medley。

Jeremy擔當排舞  Edan浴室OT練習

Edan又分享練舞過程，3子非常認真，Jeremy更睇片自學後，更當起排舞老師教EdanAnson Lo舞步，Edan特別鳴謝兩人指教，「喺到要多謝婷婷同潔潔，因為基本上佢哋都係陪我練同埋要特別多謝潔潔做我哋嘅排舞老師！所有Steps都係佢自己睇片學返嚟再教我哋戇戇自問真係冇跳開女團嘢，又唔熟，好驚會甩steps啊會ruin咗個表演所以尋晚沖涼前特登開OT淨係著住條底褲練咗一粒鐘 (好似too much informationbtw冇片的唔洗問)然後上台前又好似上面條片咁練一練，諗住實冇死啦。」

不過，他在台上已發現自己跟兩位拍檔格格不入，心裡暗想，「我頂啊，你兩個flat out跳同練嘅時候爭咁遠嘅！所以唔洗睇片我都知，我啱啱，絕對係第二個世界嘅人。Anyways~哩個體驗都真係巧開心好玩的希望大家都鍾意同埋希望嚟緊有機會可以再同婷婷同潔潔去旅行啦！」」Jeremy就留言安慰：「好努力，但我地好似真係唔係跳緊同一個舞，anyway you are so cute」小儀亦大讚，「點解可以咁得意」。

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Edan、Anson Lo和Jeremy曾藍2020年1月出po，介紹「外星三少女」。 Edan、Anson Lo和Jeremy曾藍2020年1月出po，介紹「外星三少女」。 Edan、Anson Lo和Jeremy曾藍2020年1月出po，介紹「外星三少女」。 Edan、Anson Lo和Jeremy曾藍2020年1月出po，介紹「外星三少女」。 Edan、Anson Lo和Jeremy曾藍2020年1月出po，介紹「外星三少女」。 Edan反問Jer是否想加入「女團」，未知大叔柳與大媽安會否跳唱送驚喜。 Jer在原po留言「…」表示無言。

「外星三少女」源起

其後，Edan又在IG限時動態重新轉發當年的「可愛貼紙相」發文，讓大家尋找「外星三少女」的出處。原post是於20201月，Edan分享與Anson LoJeremy20191130日拍下的可愛貼紙相，他寫著，「我地係(好單純不造作，跟外面那些妖賤貨好不一樣的外星三少女』，我地分別係婷婷(Anson Lo)、戇戇(Edan)和潔潔(Jeremy)，唔好迷上我地喔。」他更hashtagMIRROR，當年連花姐都有俾like，非常厲害。不過好兄弟柳應廷(Jer)於昨晚在原po留言「……」(無言)，被Edan反問：「睇嚟想join」不知餘下的3場，大媽安會否與大叔柳與Cover《霸道總栽》？粉絲們要繼續集氣了。

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