MIRROR演唱會2024｜為跟Anson Lo與Jeremy重組女團「外星三少女」 Edan淨著底褲浴室OT跳足1粒鐘

MIRROR於亞博舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》已進入倒數階段，昨晚(30日)舉行的第13場奉上雙彩蛋，其中盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)化身「外星三少女」，大跳K-POP 女團Medley最為驚喜。3子在台上重談4年前同遊日本時，拍下可愛貼紙相，並自封為女團「外星三少女」，如今在演唱會重組演出。 獲小如豬讚許 別以為只是簡單的跳唱， Edan於完騷後在社交平台上載練習片段，大爆3子特地在演唱會休假時抽空練習，他自言並非女團fans，更要在浴室除淨低褲加操一小時。雖然他自言與兩位拍檔格格不入，但已盡力奉上處男演出的女團舞，妹妹「小如豬」亦在IG story上載他在家中練習的片段，事後更大讚Edan：「跳得幾好bo，u r so cute bro」令「妹控」Edan大喜，「妹豬讚禾(我)，禾今天完滿了」

大跳K-POP Medley Anson Lo邀請大家為教母合唱生日歌和跳唱《Money》後，以韓文介紹兩位在韓國相識的朋友，然後Edan和Jeremy驚喜現身，已教全場瘋狂尖。3人談起約4年幾前前曾一起往韓國旅行，Edan笑言從此就沒再一起外遊，Anson Lo和Jeremy則表示兩人也曾外遊，只是Edan沒參與，更大爆Edan豪花七位數字與家人遊巴黎，Edan則笑稱：「點止啊！」言歸正傳，原來當年(2019年) 3人同遊日本時曾經化身戇戇(Edan)、婷婷(Anson Lo)和潔潔(Jeremy)，自稱為「外星三少女」拍下可愛貼紙相，如今趁演唱會實現「女團夢」，為觀眾送上《DEAMA》、《ANTIFRAGILE》、《SUPPER SHY》和《FLOWER》的四首K-POP Medley舞，驚艷全場。

三子放假抽空練習 完騷後，Edan在IG出po，分享在後台化妝間練習跳舞的片段，他直言，每晚演唱會的個人表演後，都有半小時悠閒的休息時間，不過昨晚卻例外，因為要緊張地為「處男」登場的「女團舞」彩蛋練習。他從頭細說，其實早有彩蛋玩「女團舞💃🏻」的構思，但一直認為要先練好正式表演，有空閒才搞搞新意思，而開騷的頭幾天，大家確實「攰到嗌哂救命」，無閒再排練女團舞，幸好各人身體很快已適應，他表示，「我哋都知大家會想睇會係一個surprise，所以我哋就決定：『好！放假休息嗰日出嚟練！做到嘅！』」

Jeremy擔當排舞 Edan浴室OT練習 Edan又分享練舞過程，3子非常認真，Jeremy更睇片自學後，更當起排舞老師教Edan和Anson Lo舞步，Edan特別鳴謝兩人指教，「喺到要多謝婷婷同潔潔，因為基本上佢哋都係陪我練，同埋要特別多謝潔潔做我哋嘅排舞老師！所有Steps都係佢自己睇片學返嚟再教我哋。戇戇自問真係冇跳開女團嘢，又唔熟，好驚會甩steps啊會ruin咗個表演，所以尋晚沖涼前特登開OT淨係著住條底褲練咗一粒鐘 (好似too much information，btw冇片的唔洗問)然後上台前又好似上面條片咁練一練，諗住實冇死啦。」 不過，他在台上已發現自己跟兩位拍檔格格不入，心裡暗想，「我頂啊，你兩個flat out跳同練嘅時候爭咁遠嘅！所以唔洗睇片我都知，我啱啱，絕對係第二個世界嘅人。Anyways~哩個體驗都真係巧開心好玩的，希望大家都鍾意，同埋希望嚟緊有機會可以再同婷婷同潔潔去旅行啦！」」Jeremy就留言安慰：「好努力，但我地好似真係唔係跳緊同一個舞，anyway you are so cute」小儀亦大讚，「點解可以咁得意」。