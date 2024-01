MIRROR演唱會2024｜為跟Anson Lo與Jeremy重組女團「外星三少女」 Edan淨著底褲浴室OT跳足1粒鐘

別以為只是簡單的跳唱, Edan於完騷後在社交平台上載練習片段,大爆3子特地在演唱會休假時抽空練習,他自言並非女團fans,更要在浴室除淨低褲加操一小時。雖然他自言與兩位拍檔格格不入,但已盡力奉上處男演出的女團舞,妹妹「小如豬」亦在IG story上載他在家中練習的片段,事後更大讚Edan:「跳得幾好bo,u r so cute bro」令「妹控」Edan大喜,「妹豬讚禾(我),禾今天完滿了」

MIRROR於亞博舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》已進入倒數階段,昨晚(30日)舉行的第13場奉上雙彩蛋,其中盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)化身「外星三少女」,大跳K-POP 女團Medley最為驚喜。3子在台上重談4年前同遊日本時,拍下可愛貼紙相,並自封為女團「外星三少女」,如今在演唱會重組演出。

Jeremy擔當排舞 Edan浴室OT練習

Edan又分享練舞過程,3子非常認真,Jeremy更睇片自學後,更當起排舞老師教Edan和Anson Lo舞步,Edan特別鳴謝兩人指教,「喺到要多謝婷婷同潔潔,因為基本上佢哋都係陪我練,同埋要特別多謝潔潔做我哋嘅排舞老師!所有Steps都係佢自己睇片學返嚟再教我哋。戇戇自問真係冇跳開女團嘢,又唔熟,好驚會甩steps啊會ruin咗個表演,所以尋晚沖涼前特登開OT淨係著住條底褲練咗一粒鐘 (好似too much information,btw冇片的唔洗問)然後上台前又好似上面條片咁練一練,諗住實冇死啦。」

不過,他在台上已發現自己跟兩位拍檔格格不入,心裡暗想,「我頂啊,你兩個flat out跳同練嘅時候爭咁遠嘅!所以唔洗睇片我都知,我啱啱,絕對係第二個世界嘅人。Anyways~哩個體驗都真係巧開心好玩的,希望大家都鍾意,同埋希望嚟緊有機會可以再同婷婷同潔潔去旅行啦!」」Jeremy就留言安慰:「好努力,但我地好似真係唔係跳緊同一個舞,anyway you are so cute」小儀亦大讚,「點解可以咁得意」。