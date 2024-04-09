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娛樂
2024-04-09 13:12:08

MIRROR美國演唱會2024｜姜濤Edan 「大表波」Stanley睇NBA興奮追星 AK江𤒹生睇啦啦隊好滿足

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MIRROR三子姜濤、Edan和Stanley聯同經常合作的Terry徐浩齊齊入場睇NBA球賽。

MIRROR三子姜濤、Edan和Stanley聯同經常合作的Terry徐浩齊齊入場睇NBA球賽。

MIRROR現於美國舉行北美站的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR》巡迴演唱會，早前完成三藩市的演出後，各人已抵達洛杉磯，熱愛籃球的姜濤與呂爵安(Edan)和「大表哥」邱士縉(Stanley)當然趁機入場睇NBA賽事，3人昨日(8日)在社交平台分享睇波的喜悅，頻呼「Oh My God」化身小fans嗌破喉嚨力撐主場隊湖人，雖然最終湖人以117:127敗給，Edan更一度被保安攔截無法返回坐位，但仍興奮撰文分享夢想成真的喜悅，姜濤由入場開始已拍片影相，他表示，「Amazing night~終於來到小時候夢想的地方了，感恩一路上的緣分～（感受到大家平時應援和叫我們名字喉嚨的痛）」而身在香港的鏡粉，除了密切留意IG，更在友台TVB觀看球賽捕捉觀眾席上的偶像影踪。

MIRROR三子姜濤、Edan和Stanley聯同經常合作的Terry徐浩齊齊入場睇NBA球賽。 MIRROR三子姜濤、Edan和Stanley聯同經常合作的Terry徐浩齊齊入場睇NBA球賽。 MIRROR三子姜濤、Edan和Stanley齊齊入場睇NBA球賽。 Edan、姜濤和Stanley睇波，開心向電視鏡頭揮手。 Edan、姜濤和Stanley睇波，香港鏡粉睇電視直播捕捉偶像旳影踪。

Edan撰文分享感受，「Dream comes true，有留意開我嘅應該都知我人生其中兩樣最鍾意做嘅嘢就係打機同打波而我最愛嘅球星就係Kobe Bryant，亦因為佢我由中學開始一直都係Lakers嘅死忠所以去LA現場睇一次Lakers主場嘅球賽一直都係我嘅夢想。」他直言難得有機會往美加舉行巡唱，密切留意能否夾時間睇波，滿心歡喜以為可一賭最愛的球員勒邦占士(LeBron James)的風采，可惜Edan的「黑氣石」發功，竟然撞正勒邦占士因病缺陣，而Anthony Davis上陣僅12分鐘後，因傷及眼睛退下火線，連Edan也自嘲「Omg黑氣石牙牙牙牙牙」。

姜濤難得現場睇NBA救賽，當然要打卡紀念。 姜濤難得現場睇NBA救賽，當然要打卡紀念。 MIRROR三子姜濤、Edan和Stanley睇波被外籍女士集郵。 Stanley難得現場睇NBA球賽，當然要打卡留念。 Stanley難得現場睇NBA球賽，當然要打卡留念。

不過作為死忠粉絲，有機會親睹D-LO, Austin Reaves, Rui Hachimura, Anthony Edwards&Gobert等都已開心滿足，即使湖人輸波，第三節被個保安禁止返位，亦無損Edan興致。他總結指「可以咁近見到NBA球星喺面前打波真係好癲喪……佢哋都進入生涯尾聲，唔知仲會打幾耐所以唔可以俾自己後悔/留下遺憾!!(冇睇過kobe絕對係人生遺憾…) 」至於而大表波Stanley亦上載多張相片，寫道，「One of my dreams came true 不過黑仔四人組，Lebron無出，AD傷出，仲要最後輸埋……但係現場睇真係好刺激，好興奮，下次一定要睇勇士。」

AK難得入場睇NBA，雖遇上勒邦占士因病缺陣，但他笑言買了波衫亦好滿足。 AK難得入場睇NBA，雖遇上勒邦占士因病缺陣，但他笑言買了波衫亦好滿足。 AK表示長大後才漸感受籃球的浪漫。 AK指入場睇NBA的另一目的是睇啦啦隊表演。

另外，向來熱愛足球的AK𤒹生，原來亦有入場欣賞NBA球賽，他在IG分享，「細個專注踢波，不懂籃球的浪漫大個先慢慢感受到佢嘅魅力第一次嚟LA有睇一次波當時Kobe啱啱退役無緣睇到佢嘅英姿點知噚日占士都無落場，可惜但唔緊要 其實我主要係睇啦啦隊同買到兩件波

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