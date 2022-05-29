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娛樂
2022-05-29 11:54:48

ONE PROMISE中環街市開騷 錄新歌遇確診Anton感激有林欣彤相伴

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樂隊ONE PROMISE最近推出新歌《I’ll Be Fine》，Zora、文迪、Anton和天衡為新歌宣傳。

樂隊ONE PROMISE最近推出新歌《I’ll Be Fine》，Zora、文迪、Anton和天衡為新歌宣傳。

樂隊ONE PROMISE昨日(28) 在中環街市舉行首場《Ill Be FineTour已半年沒公開演唱的四子，吸引過百位「壹步兵」(ONE PROMISE粉絲暱稱)到場支持。ONE PROMISE透露為新歌《Ill Be Fine》錄音時，遇著天衡及Anton(馮卓然)確診新冠肺炎，雖然各自遇到不少困難，「不過我哋4個遇到對方都超級幸運，絕對可以4個一齊繼續行落去。」Anton直言咳住錄音，被問到女友林欣彤(Mag)可有為他煲湯調理身體？他首先多謝阿媽靚湯，亦不忘感激女友陪伴一起做運動，吃健康美食，「有人相伴才有動力堅持下去。」

ONE PROMISE《I’ll Be Fine》Tour首站在中環街市舉行迷你音樂會。 ONE PROMISE已有近半年沒公開演出，吸引近百位粉絲捧場。 ONE PROMISE《I’ll Be Fine》Tour首站在中環街市舉行迷你音樂會。

預告年尾出碟 鼓勵樂迷別放棄

ONE PROMISE以新歌《Ill Be Fine》為音樂會掀序幕後，右眼受傷的天衡自爆餵食時被領養6年的愛吠弄傷，但他怪自己處理不善，沒想過棄養，更表示首站tour要為「香港流浪狗之家」籌款。其後，ONE PROMISE演繹了《平凡人的自傳》、《壹步》和《當這地球沒鐘》等，「壹步兵」反應熱烈，主音文廸感觸表示：「我哋簽公司之後遇到大家最難過的幾年，因為疫情很多東西計劃不到，不過好慶幸今年年尾我哋可以出碟。希望鼓勵到大家，覺得只要嘅事都繼續堅持做落去，唔好放棄！」繼而3位隊員以《明年見》一曲送給Anton，他表示Anton是香港頂尖鼓手，因手的傷患而轉為rapper，其努力有目共睹。ONE PROMISEIll Be FineTour第二站將會在529日下午4時在銅鑼灣皇室堡進行。

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