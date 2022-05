ONE PROMISE中環街市開騷 錄新歌遇確診Anton感激有林欣彤相伴

樂隊ONE PROMISE最近推出新歌《I’ll Be Fine》,Zora、文迪、Anton和天衡為新歌宣傳。

樂隊ONE PROMISE昨日(28日) 在中環街市舉行首場《I’ll Be Fine》Tour,已半年沒公開演唱的四子,吸引過百位「壹步兵」(ONE PROMISE粉絲暱稱)到場支持。ONE PROMISE透露為新歌《I’ll Be Fine》錄音時,遇著天衡及Anton(馮卓然)確診新冠肺炎,雖然各自遇到不少困難,「不過我哋4個遇到對方都超級幸運,絕對可以4個一齊繼續行落去。」Anton直言咳住錄音,被問到女友林欣彤(Mag)可有為他煲湯調理身體?他首先多謝阿媽靚湯,亦不忘感激女友陪伴一起做運動,吃健康美食,「有人相伴才有動力堅持下去。」

預告年尾出碟 鼓勵樂迷別放棄

ONE PROMISE以新歌《I’ll Be Fine》為音樂會掀序幕後,右眼受傷的天衡自爆餵食時被領養6年的愛吠弄傷,但他怪自己處理不善,沒想過棄養,更表示首站tour要為「香港流浪狗之家」籌款。其後,ONE PROMISE演繹了《平凡人的自傳》、《壹步》和《當這地球沒鐘》等,「壹步兵」反應熱烈,主音文廸感觸表示:「我哋簽公司之後遇到大家最難過的幾年,因為疫情很多東西計劃不到,不過好慶幸今年年尾我哋可以出碟。希望鼓勵到大家,覺得只要啱嘅事都繼續堅持做落去,唔好放棄!」繼而3位隊員以《明年見》一曲送給Anton,他表示Anton是香港頂尖鼓手,因手的傷患而轉為rapper,其努力有目共睹。ONE PROMISE《I’ll Be Fine》Tour第二站將會在5月29日下午4時在銅鑼灣皇室堡進行。