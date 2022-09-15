TVB急推《美麗戰場》搶ViuTV劇《野人老師》《季前賽》收視 順手捧陳瀅做視后？

今年TVB收視表現麻麻，劇集《雙生陌生人》更錄得平均13.5點收視，成為開台以來成績最差嘅黃金時段劇。後來TVB索性唔公佈收視資料，並揀選表現稍好嘅節目數據發布。踏入年尾台慶臨近，又係要排台慶劇嘅時間，而對家ViuTV 10月將會推出2套MIRROR成員劇集，TVB立即變陣，10月頭就將新劇《美麗戰場》以台慶劇牌頭頂住！

由於演唱會發生事故，MIRROR成員停工2個月，ViuTV就安排由MIRROR成員邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）主演嘅《野人老師》喺10月3日9點半時段出街。而原本8月底播嘅另一「鏡仔」劇《季前賽》，將會接住《野人老師》喺10月24日推出。《季》坐擁姜濤﹑陳卓賢(Ian)﹑呂爵安(Edan）等MIRROR人氣成員，應該更加叫座！

雖則兩台觀眾層面唔同，好少互相搶客，但TVB都相當重視對手，於是將台慶劇級數嘅《美麗戰場》推前出街。《美》一路都被稱為韓劇Penthouse嘅香港版，由擅長愛情題材嘅電影導演葉念琛執導，主角有陳瀅﹑方力申﹑陳曉華﹑劉佩玥﹑蔣家旻﹑陳山聰﹑朱晨麗等。

Penthouse香港版

雖則兩台觀眾層面唔同，好少互相搶客，但TVB都相當重視對手，於是將台慶劇級數嘅《美麗戰場》推前出街。《美》一路都被稱為韓劇Penthouse嘅香港版，由擅長愛情題材嘅電影導演葉念琛執導，主角有陳瀅﹑方力申﹑陳曉華﹑劉佩玥﹑蔣家旻﹑陳山聰﹑朱晨麗等。

《美麗戰場》8月中先拍完，未夠2個月就出街實屬罕見。向來TVB劇煞科之後，最快都要等多6－9個月先出街，但由於總經理曾志偉希望劇集好似電影咁快拍快播，《美麗戰場》將會係新方向之下嘅試驗，10月3日出街亦可以同《野人老師》一較高下。

另外亦有報導指，TVB急推《美麗戰場》，令劇集趕及為今年台慶頒獎禮製造話題，甚至有傳女主角陳瀅有望憑呢套劇越級挑戰視后。誠然TVB近年有人才荒情況，視后級嘅花旦之中，唐詩詠早前表示會「換方式同TVB合作」，田蕊妮就一早約滿走人，胡定欣簽邵氏後減產，李佳芯又不敢重用。而陳瀅擔正嘅《痞子殿下》反應唔錯仲話會開續集，觀眾緣比起林夏薇同蔡思貝2位視后好，捧得過！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載