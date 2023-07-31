三隧分流懶人包｜私家車隧道費「633」周三生效　一文睇清兩階段新收費安排 (附收費表)

【三隧分流／易通行】連接港島和九龍的3條過海隧道周三(8月2日)凌晨零時起，將隨着政府收回西區海底隧道實施三隧分流首階段的「633」固定收費方案。當日起，西隧私家車隧道費會減至60元，而紅隧和東隧的會上調至30元，的士則會在3條隧道劃一收25元，其餘車種隧道費不變。

三隧分流｜私家車過海隧道費差距收窄

實施「633」固定收費方案後，私家車使用西隧和紅隧的差額，將由目前的55元收窄至30元。三隧分流方案第二階段將於2023年底推行，屆時私家車和電單車在不同時段過隧道會有不同收費。

▼三隧分流首階段「633」收費方案▼