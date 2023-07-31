三隧分流懶人包｜私家車隧道費「633」周三生效　一文睇清兩階段新收費安排 (附收費表)

【三隧分流／易通行】連接港島和九龍的3條過海隧道周三(8月2日)凌晨零時起，將隨着政府收回西區海底隧道實施三隧分流首階段的「633」固定收費方案。當日起，西隧私家車隧道費會減至60元，而紅隧和東隧的會上調至30元，的士則會在3條隧道劃一收25元，其餘車種隧道費不變。
三隧分流｜私家車過海隧道費差距收窄
實施「633」固定收費方案後，私家車使用西隧和紅隧的差額，將由目前的55元收窄至30元。三隧分流方案第二階段將於2023年底推行，屆時私家車和電單車在不同時段過隧道會有不同收費。
▼三隧分流首階段「633」收費方案▼
三隧分流｜第二階段採時段式收費
其中，第二階段在早上7時半至10時15分、下午4時半至7時的繁忙時段，紅隧和東隧私家車收費40元、西隧收60元，上午10時15分至下午4時半三隧劃一收30元，其餘時段劃一20元；在非繁忙與繁忙時段之間會設有遞增或遞減的收費模式，而非一到特定時段便大幅加價或減價。
私家車在周日及公眾假期，上午10時15分至下午7時15分在三隧劃一收25元，其餘時間收20元。至於的士和其他車種，每日全日在三隧分別劃一收25元和50元。
三隧分流｜配合「易通行」提早至年底實施
當局原定計劃明年實施「不同時後不同收費」方案，但考慮到社會有聲音要求盡早推行，加上年底所有政府隧道會改用「易通行」不停車繳費系統，因此認為有條件提早至2023年底實施。
▼擬年底實施「不同時段，不同收費」方案▼
三隧分流何時實施？
3條過海隧道2023年8月2日起實施首階段三隧分流，即「633」固定收費方案……詳情按此
三隧分流下私家車過海隧道費為何？
在三隧分流方案下，私家車經紅隧和東隧過海，單程隧道費30元，用西隧則為60元……詳情按此
三隧分流是否會按不同時段採用不同收費水平？
「不同時段不同收費」方案乃三隧分流第二階段，政府計劃於2023年底推行……詳情按此