倡大球場改建 目標與啟德齊辦盛事 鄭泳舜：盛事球場 九龍一個 香港一個｜am專題

香港大球場最快下半年改建，啟德體育園明年啟用，大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜受訪時指，本港將增辦盛事，建議啟德場館啟用後，政府觀察啟德場館和大球場的使用情況一年，才敲定大球場未來改建方案，包括重新檢視9,000座的建議。他亦相信，本港未來可做到「九龍一個、香港一個」盛事球場。文化體育及旅遊局覆稱，正檢視香港大球場不同發展方案和作相關研究，大球場改建後座數有待確定。 記者︰曾偉龍