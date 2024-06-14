am專題｜葉鴻輝銘記東亞運前隊長激勵 大球場捧盃奪冠感無憾

每個人心中都有一座香港大球場，香港門神葉鴻輝的大球場是份外珣麗燦爛，他19歲時摘取東亞運桂冠，翌年隨天水圍飛馬捧起個人首冠的足總盃冠軍。葉鴻輝最深刻的大球場回憶卻不是捧盃或神救，而是東亞運決賽前時任港隊隊長陳偉豪激勵隊友的一番話︰「入到決賽一定要攞冠軍，冇人記得邊隊亞軍」。搏盡無悔，在大球場學到的，他已經做到了。在大球場有何憾？他爽快回答︰「冇啊。」 記者︰曾偉龍

一百個香港球員，就有一百個香港大球場。年屆34歲的香港足球員葉鴻輝在香港鬥伊朗的世界盃外圍賽前接受《am730》訪問，談到大球場即將重建，大賽將移師啟德體育園，他憶起大約17歲時初登大球場，為大球場的氣魄折服，步出球員通道一刻，感受到4萬座球場的莊嚴神聖，不禁緊張起來，「由細到大都覺得去到高水平嘅比賽先會喺大球場，大型比賽、賀歲盃都喺度踢……喺大球場踢決賽係香港足球員嘅夢想」。 擁有過人才華和成熟心態，葉鴻輝很快讓香港人記住他的名字，2009年以19歲之齡出戰東亞運動會，在準決賽救出關鍵十二碼，協助港隊淘汰北韓，贏得「英雄輝」之名；更在大球場主場球迷見證下於決賽戰勝日本隊，成為東亞運動會足球比賽盟主，完成家傳戶曉、振奮人心之旅。葉鴻輝說，東亞運決賽是他人生中非常重要的決賽，「喺香港呢十幾廿年，好難得有一次係(接近)爆場……球迷好熱烈，製造氣氛，大家好團結」，眾志成城，創造香港足球歷史。

再踏大球場頒獎台意義非凡 乘東亞運盟主之威，年少的葉鴻輝翌年隨天水圍飛馬奪得足總盃冠軍，收獲球會層面的首個冠軍，再次踏上大球場的頒獎台，他形容意義非凡，「對本地聯賽球員，喺大球場贏冠軍一定開心」。兩場決賽，兩個冠軍，大球場見證了葉鴻輝職業生涯兩大重要時刻。 但要數大球場最深刻的記憶，葉鴻輝沒提奪冠一刻，或者球場上精彩撲救，卻說是2009年東亞運決賽前，時任港隊隊長陳偉豪激勵隊友的一番演說︰「入到決賽一定要攞冠軍，冇人記得邊隊亞軍，只記得邊隊冠軍，只有王者先會被人記得。」葉鴻輝說，他一直將此番話銘記於心，往後每次闖入決賽都會想起，以此激勵自己和隊友，「去到邊個球場都係，都係呢個心態」。 也許球迷會好奇葉鴻輝喜歡在哪個球場作賽，他坦言，本港球員一般都較偏愛旺角場，除與球迷接近，6,000座球場亦容易坐滿，凝聚氣氛，「大球場要去到萬五人先有差唔多效果」，大球場卻有獨特的捧盃體驗，球員要走上看台，在嘉賓面前接過獎牌和捧盃，捧盃儀式較似外國球場，途中經過球迷，「同你講加油，或者拍下你」。