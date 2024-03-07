全國兩會2024｜旗下口腔醫院納醫療券試點　林順潮稱有助兩地醫療融合

港區全國人大代表、希瑪眼科醫療集團創辦人林順潮表示，集團旗下的深圳愛康健口腔醫院，獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的7間醫療機構之一，最快7月起可讓合資格香港長者，以醫療劵支付醫療服務費，醫院正積極籌備，培訓更多懂粵語的醫護人員，希望為市民提供便利。

在北京出席人大會議的林順潮接受香港電台訪問，被問到計劃出台後，引起香港牙醫學會反響，指是鼓勵巿民離港接受牙科服務，打擊本港業界士氣，亦擔心無完善規管保障港人權益。林順潮說，難以預估有幾多香港的長者改為選擇到深圳的醫院求診，這安排是從病人角度出發，最終決定在病人，給予多一個選擇，同時達致兩地醫療水平融合。