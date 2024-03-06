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2024-03-06 11:23:49

全國兩會2024｜李慧琼：相信中央惠港政策陸續有來　前提是香港要調整自身

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全國兩會2024｜李慧琼：相信中央惠港政策陸續有來　前提是香港要調整自身

全國兩會2024｜李慧琼：相信中央惠港政策陸續有來　前提是香港要調整自身

全國兩會正在北京召開，全國人大常委李慧琼說，相信中央惠港政策陸續有來，前提是香港也要調整自身，不能單靠中央支持，國家亦希望香港繼續發揮自身優勢。

李慧琼舉例疫情期間，香港全力抗疫。而在復甦後，吸引遊客重回香港方面起初走得比較慢。西安和青島今日起實施赴港澳自由行，李慧琼相信只要各界共同令香港成為「好客之都」，有信心內地會再進一步放寬更多自由行城市，「不過一定要香港先做好，唔能夠每一次都剩係叫中央支持，剩係靠呢樣嘢」。李慧琼指現時政府推動盛事經濟的方向清晰，正快速追落後。

中央全力支持23條立法

本港正準備為基本法23條立法，人大會議發言人早前說中央會全力支持香港立法。被問到中央會用甚麼方法支持，李慧琼重申立法是特區的憲制責任。她又指常委會和兩會是處理全國事務，如果香港一國兩制無大挑戰，國家都希望在一國兩制框架下，香港可發揮獨有優勢，不是每年都要在常委會處理香港議題。

李慧琼回顧就任全國人大常委1年的工作，她說深感光榮、責任重大，亦有挑戰，感謝中央對自己的支持和信任。她留意到市民不太掌握人大常委會的運作，因此每次召開兩會或人大常委會後，均會在合適範圍內與香港社會分享內容，希望透過實際經驗，做好溝通橋樑角色。李慧琼提到國際形勢艱難，香港之前處於疫後復常階段，經濟仍增長約3%，成績來之不易，強調目前最重要是發展經濟、改善民生，鞏固金融中心等優勢。

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