全面通關｜截至晚上8時全日24.3萬人出入境　羅湖最多人使用

截至今晚8時，本港今日有逾24.3萬人經各個管制站出入境，其中羅湖共有近5.46萬人次，冠絕各個管制站，其次為有4.7萬人次的落馬洲支線管制站。至於新啟用的香園圍管制站客運通關，今日有5,264人次出入境。

鄧炳強今早先後巡視蓮塘/香園圍、皇崗及羅湖口岸的過關運作情況。他在羅湖站見傳媒時指，截至中午12時，累計約8.3萬名旅客南下及北上，包括5萬人北上及3.3萬人來港，當中八成是香港人，而最多人使用的是經羅湖口岸北上，截至中午有約1.4萬人，經落馬洲有約1萬，經蓮塘/香園圍新口岸則有1400人。他表示，香園圍口岸今日正式開通旅客過關，可以起到分流作用。

將增 巡查處理水貨問題

他又說，正與內地商討怎樣簡化內地出入境健康申報安排，期望能用一個最快捷方法，讓旅客申報及出入更暢順及方便。鄧炳強稱，明白長者申報時可能有困難，不同部門已設立關愛隊協助。至於怎樣避免水貨問題死灰復燃，他指，政府的跨部門工作小組將會應對有關問題，會在上水等往常出現水貨活動的地方，加強巡查及執法。

鄧炳強今早到達香園圍口岸，前往內地蓮塘口岸出席客運啟動儀式，同行還有海關關長何珮珊等，今次是香港香園圍及內地蓮塘口岸開通後，才開放客運通道。

陳國基視察羅湖口岸

此外，署理行政長官、政府司司長陳國基今早到羅湖口岸視察，他去到羅湖口岸離境大堂，同行還有運輸及物流局局長林世雄及教育局局長蔡若蓮，另外入境處處長區嘉宏亦有在場。他們在入境處櫃位前了解，入境處人員向他們簡報通關後的情況，