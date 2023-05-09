區議會｜稱區議會改革屬全港性事務　深水埗民政專員拉隊離場困討論 (有片)

深水埗區議會今早舉行會議，會上深水埗區會副主席伍月蘭提出關注下屆區議會選舉事宜，但遭民政事務專員黃昕然反駁稱是全港性事務，不符合《區議會條例》，其後即場拉隊聯同其他部門官員離場。

伍月蘭提出關注來屆區議會選舉

政府目前正就完善區議會治理建議方案進行諮詢，已定於下星期一（15日）向地區代表包括「三會」，即分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會，及區議會正副主席簡介，在今日議程完結後，伍月蘭稱因公務未能出席簡介會，故在會上提出關注來屆區議會選舉，希望反映街坊意見。

民政專員打斷發言且拉隊離場

不過，深水埗民政事務專員黃昕然就打斷伍月蘭的發言，表示伍月蘭提出的議題屬全港性事務，不符合《區議會條例》第61條即區議會的職能，秘書處不會提供支援。隨後黃昕然便收拾文件起身離場，在席的民建聯區議員劉佩玉、何坤洲及部門官員亦跟隨離場。