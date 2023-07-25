后海灣蠔排漸多影響航行安全　政府完成凍結調查將加強管理

流浮山對開的后海灣一帶海域，多年來一直是蠔隻養殖的地方。政府今日(25日)表示，鑑於后海灣蠔排數目近年顯著增加，影響一帶水域沿岸環境和航行安全，因此有需要加強管理蠔類養殖活動。專責處理后海灣蠔排管理的政府跨部門工作小組，早前已完成區內蠔排數目及位置的凍結調查，任何在凍結調查後新放置的蠔排均須移除。
正制訂后海灣養蠔合適範圍
由漁護署、地政總署、香港警務處、海事處、環保署和民政事務總署組成的跨部門工作小組，已擬訂行動計劃加強管理后海灣的蠔類養殖活動，以解決其所引致的管理、環境衞生、航行安全等問題。小組正就后海灣蠔類養殖訂定合適範圍，並會規管在養殖範圍內的蠔類養殖活動，包括限制蠔排數目及實施有效管理。
何俊賢認同政府加強管理
除凍結調查後新放置的蠔排，在管理計劃推行後不再被容許繼續作業的現有蠔排，日後亦須在指定限期前移除，否則即屬違法，小組會根據《船舶及港口管制條例》採取法律行動。小組已初步接觸養蠔業界代表，講解規管方向，並日後的管理計劃收集意見，以更好管理本地蠔類養殖和改善一帶的環境衞生和航行安全等。
漁農界立法會議員、民建聯何俊賢認同政府加強管理后海灣蠔類養殖活動，認為這是「漁農業可持續發展藍圖」的重要一環，希望政府在規管措施之上推動行業持續發展，特別是進一步推動融入「北部都會區」發展、增加相應投放的資源。