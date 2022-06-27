回歸25周年｜葉國謙料習近平來港機會高　稱「50年不變」一半時刻訪港意義重大

中國國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，曾表示官員確診可能影響領導人來港的港區人大代表葉國謙今日在電台表示，相信習近平親身來港出席慶回歸活動的機會非常高，如果本港疫情沒有突變，例如每日確診宗數再次過萬宗，習近平應會來港出席典禮，但行程一定不會像5年前一樣，預料他今次只會短時間逗留。

料習近平僅短時間逗留 或以視像形式出席典禮

葉國謙續指，今年是香港回歸25周年，是「一國兩制」50年不變的一半，加上《港區國安法》實施及香港已完善選舉制度，認為習近平主席在回歸25年的時刻訪港，除了反映對香港的關心及重視，亦有重要意義，可以在「50年不變」走到一半的時候總結過去，並對香港的下一步作出指示，即使本港有官員確診，亦不會影響習近平來港的安排，但預料他今次只會短時間逗留，如果本港疫情出現大變化，習近平亦有可能以視像形式出席典禮，由其他中央官員到港主持第六屆政府官員的宣誓儀式。

對於有報道指，日前確診的候任政務司司長陳國基及政制及內地事務局局長曾國衞快測已轉陰性，葉國謙認為，兩人能否出席典禮及宣誓要視乎兩人的情況，即使兩人未能在當日宣誓，亦可其後由行政長官監誓。

內地官媒《新華社》前日公布，中國國家主席習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨第六屆政府就職典禮，惟沒有用上「來港」字眼，今日有傳媒引述消息，指習近平據悉初訂6月30及7月1日來港出席活動，但會即日來回深圳，不會在港過夜。