大閘蟹｜煮法教學 食安中心教你5招安心享用

每年農曆9月是大閘蟹季節，食安中心提醒，業界必須領有售賣大閘蟹的相關許可證或獲得食環署的書面准許，售賣的大閘蟹必須附有由出口地當局簽發的衞生證明書，並應向可靠的供應商購買大閘蟹及符合相關的規管要求。待售的大閘蟹，必須存放於雪櫃。

至於市民處理大閘蟹的方法，食安中心建議遵從以下的「食物安全五要點」，可安心享用時令美食，並預防經由食物傳播的疾病。