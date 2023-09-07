熱門搜尋:
太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 天氣 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 施政報告2024 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-07 10:00:00

大閘蟹｜煮法教學 食安中心教你5招安心享用

分享：
大閘蟹｜煮法教學 食安中心教你5招安心享用。(資料圖片)

大閘蟹｜煮法教學 食安中心教你5招安心享用。(資料圖片)

每年農曆9月是大閘蟹季節，食安中心提醒，業界必須領有售賣大閘蟹的相關許可證或獲得食環署的書面准許，售賣的大閘蟹必須附有由出口地當局簽發的衞生證明書，並應向可靠的供應商購買大閘蟹及符合相關的規管要求。待售的大閘蟹，必須存放於雪櫃。

至於市民處理大閘蟹的方法，食安中心建議遵從以下的「食物安全五要點」，可安心享用時令美食，並預防經由食物傳播的疾病。

大閘蟹5招安心享用｜精明選擇

⚫ 應向可靠、衞生和領有介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證或獲食環署相關書面准許的店鋪選購大閘蟹
⚫ 購買時要注意待售的大閘蟹是否存放於雪櫃內，要選購外殼完整、有光澤和沒有異味的活蟹
⚫ 如選擇網購大閘蟹，應向可靠及領有牌照或受限制食物售賣許可證的網上商店購買，亦要留意網購食物的性質和潛在風險

大閘蟹5招安心享用｜保持清潔

⚫ 烹煮前，先用刷把蟹身、爪和鉗清洗乾淨
⚫ 進食前以流動的清水和梘液徹底清洗雙手，並搓手最少20秒

大閘蟹5招安心享用｜生熟分開

⚫ 生的蟹應貯存在有蓋容器內才放進雪櫃，並與其他食物分開存放，避免交叉污染

大閘蟹5招安心享用｜徹底煮熟

⚫ 所有蟹均不宜生食，要徹底煮熟、清除內臟才可進食
⚫ 鹽、醋、酒和日本芥辣等調味料並不能殺死可能寄生在蟹內的細菌和寄生蟲

大閘蟹5招安心享用｜安全溫度

⚫ 已煮熟的蟹應盡快食用

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受