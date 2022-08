夫婦涉合力強姦｜夫認對菲傭有性幻想 指對方「無反抗好似少婦怕羞咁」

兩夫婦4年前涉嫌在全裸狀態要求菲傭入主人房上床,妻子協助丈夫強姦菲傭。兩夫婦分別否認「強姦」及「協助和教唆強姦」等4罪,案件今日於高等法院續審,丈夫出庭自辯時指,案發當日在家炸豬大腸時,他與菲傭眉來眼去進行「神交」,又稱突然有性幻想,想跟菲傭做愛,他憶述菲傭當時「無拒絕、無反抗、無大叫、無話唔好」,形容菲傭性交時「好似少婦怕羞咁,含情脈脈」。

男被告稱自己不時玩女人召妓

男被告自辯時指與女被告黎芷珊在2007年結婚,案發時育有8歲女兒及1歲半兒子。男被告指他與黎婚後感情起初不錯,但之後一般,坦承「我成日都有時會出去玩女人、叫雞」,令婚姻出現裂痕。兩夫婦在案發後一至兩日同意離婚,現時兩名子女由女被告照顧。

男被告:突然有性幻想

男被告指菲傭X照顧小朋友能力不高,「唔識煮嘢、好多甩漏」,做錯事時會被女被告責罵,男被告則不時為X解圍,並教導X煮食。男被告自辯時憶述,案發當晚回家時感覺到家中「氣氛唔太好」,估計男被告責罵了X,故主動問她倆「食唔食豬大腸」為她們解圍。男被告指他教X炸豬大腸時二人有眼神接觸,「炸完之後餵咗一舊俾佢食」,其後入房「突然有性幻想,嗰吓想同佢造愛」,故拿女被告的手機發送訊息「Sir I Like You」及「Do You Like It Sir」予X,X在黎洗澡期間自行進入主人房後,男被告說:「一齊瞓覺? Sleeping?」X便微笑點頭。男被告遂給了100元予X,二人各自脫衣後做愛,男被告形容X當時「無拒絕、無反抗、無大叫、無話唔好」,他當時則「好快脆完事,十分鐘內解決」。

性交後被妻碰見

男被告稱二人完成性交後,「X攞衫褲行出去嗰時,咁啱太太沖完涼望到」,男被告把留在房內的100元另加50元拿出房給X,女被告便問男被告「你哋做乜?」,男被告答:「你睇到啦!金錢交易」,女被告便怒斥他「賤格!離譜!」並賞他一巴掌,女被告再到X房間以粗言穢語責怪X。男被告解釋他當時被女被告質問一刻想逃避,但當晚趁黎洗澡時「突然有衝動做愛,咪叫X做愛囉」,又稱「我成日出去玩女人太太都知㗎」。

被告分別為48歲陳暹德和36歲黎芷珊,陳暹德被控於或約於2018年1月21日,在元朗洪水橋洪福邨某單位,企圖強姦和強姦X;黎芷珊則被控於或約於同日同地,協助和教唆陳暹德強姦,以及猥褻侵犯X。