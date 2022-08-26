夫婦涉合力強姦｜陪審團裁定兩人強姦及協助強姦菲傭等4罪不成立

【15:00更新】32歲妻子涉嫌在4年前輔助44歲丈夫，於洪水橋寓所內強姦30歲菲傭X。夫婦兩人分別否認強姦及協助強姦等4罪，4男3女陪審團今早在高等法院退庭商議，經過近4小時商議後，一致裁定兩人4項罪名全部罪脫，女被告離庭時一度痛哭。法官在裁決後向主控表示，其案中表現良好，是次裁決與其表現無關，單純關乎證據。

代表女被告黎芷珊的大律師陳文慧指，男被告堅持他與菲傭性交是一場性交易，菲傭沒有大叫亦沒有反抗，只因一時性幻想及性衝動，與菲傭作出令人嘔心的性交易，是一名「完全無道德底線的渣男」，但形容面對控方盤問都「鋤佢唔散」。陳續指，兩名被告分別與警方作出錄影會面紀錄，兩人說法一致，就是丈夫趁妻子洗澡期間與菲傭做愛，妻子離開浴室時撞破完事場面，可見兩名被告無夾口供。不過，菲傭所說的案發經過有多個版本，加上女被告在事發後3日到家事法庭簽紙離婚，現時在茶餐廳打工及住在劏房，若女被告與丈夫合謀強姦，為何「現時要過咁悲慘嘅生活」，並再次重申女被告「嫁俾咁無恥嘅人先係真正嘅受害者」。

至於代表男被告的大律師林芷瑩指，X當時聽到女被告說「Sir wants you, pay money」時，X供稱曾說「I am not going with you」，但女被告強行扯她到主人房時，X卻跟從，無作出任何行為去避免。辯方又指，女被告是一名弱質纖纖的女子，相信X當時有能力反抗，並反問陪審團為人父母，會否在8歲女兒及1歲半兒子面前強姦菲傭，指出X說法誇張失實，不合邏輯；而X起初曾指男被告「拋」她到床上，及後又改稱「推」她到床上，可見X前言不對後語。

兩名被告分別為44歲陳暹德及32歲黎芷珊，其中陳暹德被控於或約於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨某單位，企圖強姦和強姦X，而黎芷珊則被控於或約於同日同地，協助和教唆陳暹德強姦，以及猥褻侵犯X。

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