專家料BA.2.75.2年底成主流 港首現XBB.1亞系個案

本港昨首次發現帶有變異病毒株Omicron XBB.1亞系的個案，患者上月25日從美國抵港，兩日後確診，另有一名上月23日從新加坡抵港的32歲女子，4日後確診並驗出BA.2.75.2。政府專家顧問劉宇隆向本報稱，BA.2.75.2若流入社區雖會增加確診數字，但暫不會對死亡和重症情況構成直接威脅，又預料年底或取代BA.4或BA.5成為主流病毒。

政府日前收到復必泰提交二價疫苗的認可申請，身兼疫苗顧問專家委員會成員的劉宇隆表示，英國有研究指出防感染的關鍵在於T細胞的反應，而非中和抗體，加上不論打多少針抗體水平均會下降，呼籲市民不應再等，盡快打第三針甚至流感疫苗。他又稱，機場抵港人士的強制核酸檢測要求，正正有助政府掌握變異病毒株流入香港的資訊。

議員倡政府放寬院舍探訪安排

昨新增4,874宗新冠肺炎確診，包括396宗輸入個案，水平維持四千多宗。有681間學校呈報昨日和過去周末共1,362宗師生陽性個案，23間學校共25個班別要暫停面授課一周。衛生防護中心昨接獲6間院舍呈報7名院友確診，39名院友被列為密切接觸者。自疫情放緩後，每日仍出現零星院舍個案，多名立法會議員昨在福利事務委員會上，要求放寬院舍探訪安排。

勞工及福利局副局長何啟明昨稱，探訪者只要持有48小時內核酸檢測陰性結果和符合「疫苗通行證」要求，即可進入院舍探訪，但強調為防病毒進入院舍感染長者，有必要維持現行針對探訪者的防疫措施，。他又稱，留意到坊間有意見認為同時間應容許多人探訪，表示同時探訪人數雖沒有硬性規定，但據衛生防護中心建議「人數少啲會好啲」。

另外，「疫苗通行證」11月30日起將劃一要求所有年滿12歲的人士，必須接種三劑新冠疫苗。醫務衛生局回覆本報時確認，考慮到部分人士屆時或需過渡安排才能滿足相關要求，現正考慮合適方案，暫時未有公布。昨有報道指，政府計劃向「免針紙」逾期後有意打針的市民，發出「疫苗通行證豁免證明書」，讓他們在過渡期內仍符合「疫苗通行證」資格，安排最快本周公布、下周推行。