居屋2023｜7月31日接受申請　市價62折出售6屋苑9154個單位

6個新建居屋發展項目合共提供9,154個單位，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑，以及元朗朗天苑。房委會宣布，「居屋2023」及「白居二2023」將於7月31日上午8時正至8月14日晚上7時正期間接受申請，為期兩星期。「居屋2023」的申請費為270元，「白居二2023」的申請費為230元；同時申請兩者則為500元。「居屋2023」及「白居二2023」預計於今年第四季分別進行攪珠，並在2024年第一季，「居屋2023」開始選樓，以及向「白居二2023」成功申請者發出批准信。

6個「居屋2023屋苑」市價62折出售

「居屋2023」推售的6個新發展項目和重售因買賣協議撤銷而收回的單位，平均售價定於評定市值折減38%，即以六二折出售。而出售租置計劃回收單位予綠表申請者時，將沿用出售租置計劃單位予現租戶的現行定價機制(即經調整重置成本方法)。截至今年5月，39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至123萬元，折扣率為評定市值折減82%至86%。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

啟德啟悅苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

元朗朗天苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

屯門兆翠苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目

觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目