居屋2023｜7月31日接受申請　市價62折出售6屋苑9154個單位

6個新建居屋發展項目合共提供9,154個單位，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑，以及元朗朗天苑。房委會宣布，「居屋2023」及「白居二2023」將於7月31日上午8時正至8月14日晚上7時正期間接受申請，為期兩星期。「居屋2023」的申請費為270元，「白居二2023」的申請費為230元；同時申請兩者則為500元。「居屋2023」及「白居二2023」預計於今年第四季分別進行攪珠，並在2024年第一季，「居屋2023」開始選樓，以及向「白居二2023」成功申請者發出批准信。
6個「居屋2023屋苑」市價62折出售
「居屋2023」推售的6個新發展項目和重售因買賣協議撤銷而收回的單位，平均售價定於評定市值折減38%，即以六二折出售。而出售租置計劃回收單位予綠表申請者時，將沿用出售租置計劃單位予現租戶的現行定價機制(即經調整重置成本方法)。截至今年5月，39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至123萬元，折扣率為評定市值折減82%至86%。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。
啟德啟悅苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目
元朗朗天苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目
屯門兆翠苑｜居屋申請時間、位置、價錢、實用面積呎價及單位數目
7月24日起房委會指定網站可下載申請表
公眾可於7月24日開始在房委會為「居屋2023」及「白居二2023」設立的指定網站，瀏覽或下載「居屋2023」及「白居二2023」的申請表及申請須知、新建居屋發展項目的售樓資料簡介，以及重售居屋單位和租置計劃回收單位的售樓簡介單張。公眾亦可於同日起到樂富房委會客戶服務中心、房委會綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、房協轄下各出租屋邨辦事處及民政事務總署各民政諮詢中心索取紙本申請表及其它相關資料。公眾人士前往上述辦事處前，請查看相關辦事處的開放時間。
任何人士只能名列於同一計劃的一份申請表內(不論紙本或網上申請)，否則會被視作重複申請。如有重複申請，不論任何原因，所有申請一律作廢，已繳付的費用不會獲得退還，亦不能轉讓。有關詳情可參閱申請須知。