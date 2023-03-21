巴士加價｜稱政府會嚴格把關　李家超：葉劉「官民共憤」論是為市民福祉

【10:30更新】行政長官李家超今早(21日)在行會前見傳媒，談到上周訪京之行，他感謝各部委在他訪京期間表明支持特區，發揮好「十四五」規劃下香港八大中心的定位，他今午會與廣東省省長舉行粵港合作聯席會議，加強兩地合作。對於巴士申請加價問題，行會非官守議員召集人葉劉淑儀稱「官民共憤」，李家超稱政府會嚴格把關，又說每一位行會成員的心，都是為了市民福祉。

下午與廣東省省長舉行粵港合作聯席會議

李家超指，下午與廣東省省長在港舉行粵港合作聯席會議，是相隔4年首次舉行實體會議，亦在二十大和他上任特首後的首次會議。他表示，上月拜訪廣東省委書記黃坤明和省長王偉中，大家同意在推進大灣區高質量發展，粵港合作可開拓多方面領域，有信心會議會達到成果，加強和深化雙方合作。

他續指，政府會不失時機，更積極主動融入國家發展大局，明天會召開特區政府融入國家發展大局督導組第二次全體會議，從政策和宏觀角度督導跨局工作，加強和內地溝通，深入討論制定政策，帶領香港融入國家發展。他比如「與其將一個單一城市，訓練成為又跑得快、又跑得遠，又跳得高的隊伍，不如讓一個已跑得快的城市，加一個已跑得遠的城市，再加上一個跳得高的城市，將3個一齊又跑得快、跑得高和跳得高的城市，組合成一個城市群，這樣既會贏到結果，亦會贏到時間。」

李家超又指，通關已一個半月，帶動本地多個行業活起來，單計剛過去的星期六內地來港旅客逾10萬人，而隨著各大活動及國際會議在港舉行，他相信香港經濟活動將會進入全面復甦大直路。