強制檢測｜70地點上榜　涉潮江春、龍薈、警察總部職員餐廳等食肆 (附名單)

政府今日(7月10日)發出強制檢測公告，把70個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月11日或7月12日接受檢測。
曾於7月4日至7月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 上水清河邨清照樓
- 鰂魚涌太古城衞星閣
- 屯門良景邨良華樓
- 粉嶺皇后山邨皇盛樓
- 紅磡寶其利街145-163號寶利大樓
- 旺角海富苑海韻閣
- 慈雲山慈愛苑愛仁閣
- 黃大仙竹園北邨松園樓
- 長沙灣麗翠苑麗柏閣
- 牛池灣彩虹邨錦雲樓
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 天水圍天頌苑頌碧閣
- 青衣長安邨安潮樓
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座
- 黃大仙樂富邨宏逸樓
- 大圍顯徑邨顯祐樓
- 上水清河邨清朗樓
- 鴨脷洲利東邨東逸樓
- 觀塘順天邨天池樓
- 葵涌寧峰苑潤峰閣
- 天水圍天喜街11號天麗苑
- 將軍澳君傲灣3座
- 將軍澳寶林邨寶勤樓
- 牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座
- 青衣長宏邨宏善樓
- 將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)
- 上水天平邨天美樓
- 將軍澳健明邨明宇樓
- 西營盤皇后大道西409號怡景花園2座
- 牛池灣彩雲(一)邨銀河樓
- 將軍澳頌明苑嘉明閣
- 九龍城啓晴邨康晴樓
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 葵涌荔景邨樂景樓
- 荃灣尚翠苑翠庭閣
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居6座
- 柴灣藍灣半島9座
- 屯門兆康苑兆泰閣
- 青衣偉景花園3座
- 沙田廣源邨廣榕樓
- 長沙灣蘇屋邨荷花樓
- 大埔太和邨翠和樓
- 沙田水泉澳邨月泉樓
- 馬鞍山雅景臺2座
- 鴨脷洲漁安苑紫安閣
- 黃大仙現崇山1座
- 葵涌葵涌邨綠葵樓
- 沙田愉翠苑愉滿閣
- 柴灣永利中心B座
- 東涌逸東(二)邨滿逸樓
- 紅磡黃埔新邨佳富樓
- 大埔雲滙10座
- 大埔雲滙11座
- 觀塘順安邨安群樓
- 大埔富善邨善美樓
- 秀茂坪寶達邨達佳樓
- 藍田康栢苑欣栢閣
涉及個別指明時間的地方：
- Grand Pub 太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C鋪
- 龍薈 屯門良景商場4樓L415號鋪
- 大快活 將軍澳茵怡花園2座地下8號鋪及3座地下9號鋪
- 稻香.茶居 荃灣荃灣千色匯1期4樓A鋪
- 雲川 屯門盈豐商場地下A27號鋪
- Subway 屯門愛定商場A區1樓A151號鋪
- 漁樂 屯門欣田商場地下G05號鋪
- 昇平粉麵餐廳 屯門富健花園地下51號鋪
- 警察總部職員餐廳 灣仔警察總部警政大樓高座5樓
- 潮江春 銅鑼灣銅鑼灣廣場二期2樓
當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。