強制檢測｜70地點上榜　涉潮江春、龍薈、警察總部職員餐廳等食肆 (附名單)

政府今日(7月10日)發出強制檢測公告，把70個指明地方被納入強制檢測公告。曾在指明期間及時段身處有關地點的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，須在7月11日或7月12日接受檢測。

曾於7月4日至7月10日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：

上水清河邨清照樓

鰂魚涌太古城衞星閣

屯門良景邨良華樓

粉嶺皇后山邨皇盛樓

紅磡寶其利街145-163號寶利大樓

旺角海富苑海韻閣

慈雲山慈愛苑愛仁閣

黃大仙竹園北邨松園樓

長沙灣麗翠苑麗柏閣

牛池灣彩虹邨錦雲樓

將軍澳唐明苑唐輝閣

天水圍天頌苑頌碧閣

青衣長安邨安潮樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座

黃大仙樂富邨宏逸樓

大圍顯徑邨顯祐樓

上水清河邨清朗樓

鴨脷洲利東邨東逸樓

觀塘順天邨天池樓

葵涌寧峰苑潤峰閣

天水圍天喜街11號天麗苑

將軍澳君傲灣3座

將軍澳寶林邨寶勤樓

牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座

青衣長宏邨宏善樓

將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)

上水天平邨天美樓

將軍澳健明邨明宇樓

西營盤皇后大道西409號怡景花園2座

牛池灣彩雲(一)邨銀河樓

將軍澳頌明苑嘉明閣

九龍城啓晴邨康晴樓

天水圍天盛苑盛賢閣

葵涌荔景邨樂景樓

荃灣尚翠苑翠庭閣

大埔廣福邨廣禮樓

元朗屏欣苑屏彥閣

牛池灣彩鳳徑23號彩峰苑

天水圍嘉湖山莊賞湖居6座

柴灣藍灣半島9座

屯門兆康苑兆泰閣

青衣偉景花園3座

沙田廣源邨廣榕樓

長沙灣蘇屋邨荷花樓

大埔太和邨翠和樓

沙田水泉澳邨月泉樓

馬鞍山雅景臺2座

鴨脷洲漁安苑紫安閣

黃大仙現崇山1座

葵涌葵涌邨綠葵樓

沙田愉翠苑愉滿閣

柴灣永利中心B座

東涌逸東(二)邨滿逸樓

紅磡黃埔新邨佳富樓

大埔雲滙10座

大埔雲滙11座

觀塘順安邨安群樓

大埔富善邨善美樓

秀茂坪寶達邨達佳樓

藍田康栢苑欣栢閣

涉及個別指明時間的地方：

Grand Pub 太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C鋪

龍薈 屯門良景商場4樓L415號鋪

大快活 將軍澳茵怡花園2座地下8號鋪及3座地下9號鋪

稻香.茶居 荃灣荃灣千色匯1期4樓A鋪

雲川 屯門盈豐商場地下A27號鋪

Subway 屯門愛定商場A區1樓A151號鋪

漁樂 屯門欣田商場地下G05號鋪

昇平粉麵餐廳 屯門富健花園地下51號鋪

警察總部職員餐廳 灣仔警察總部警政大樓高座5樓

潮江春 銅鑼灣銅鑼灣廣場二期2樓

當局強調，已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受有關強制檢測。2022年4月10日或之後曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案、已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，以及正接受強制檢疫的人士，就毋須按強制檢測公告規定進行檢測。