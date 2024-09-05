鐵路 港鐵輕鐵：下午3時起逐步加強至繁忙時間班次 港鐵指，天文台已公佈稍後將改發八號烈風或暴風信號，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務已加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。高速鐵路(香港段)服務將在改發八號烈風或暴風信號後維持正常服務。 港鐵現時服務安排如下： 荃灣綫 2分鐘一班 觀塘綫 2.3分鐘一班 港島綫 2分鐘一班 南港島綫 3.3分鐘一班

將軍澳綫 北角站 - 寶琳站 2.6 – 4.1分鐘一班

北角站 - 康城站 6.7分鐘一班 東涌綫 香港站至青衣站 3 – 5分鐘一班

香港站至東涌站 4 – 8分鐘一班

迪士尼綫 5分鐘一班

機場快綫 10分鐘一班 東鐵綫 金鐘站 - 羅湖站 3 – 6 分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站 10分鐘一班 屯馬綫 3分鐘一班 輕鐵 5 – 18 分鐘一班 港鐵巴士 3 - 8分鐘一班 (港鐵巴士會於八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務) 港鐵表示，在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫。期間，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順。港鐵已加強主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。

高鐵：暫定兩班次受影響 港鐵指，由於預期天氣惡劣，周五、六有高鐵班次受影響。 原定來往香港西九龍站，至湛江西站的列車車次G6048及G6047，將會改為來往廣州南站至香港西九龍站。 至於高速鐵路(香港段)服務將在改發八號烈風或暴風信號後維持正常。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。 港鐵表示，乘客可以透過12306網站或應用程式，留意車次資料。 打風食物│雞蛋、椰菜花、蕎麥麵等儲糧之選 南瓜可放一個月 山頂纜車：8號風球在約1小時內暫停服務 山頂纜車指，當八號烈風或暴風信號懸掛後，纜車服務將在約1小時內暫停服務。今天最後一班纜車將於下午7時15分從中環纜車站及山頂纜車站開出。

巴士 城巴：下午8時半起陸續暫停服務 城巴指，因應天文台於下午6時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，城巴加強下午時段巴士服務，並將於下午4時起陸續提前開出繁忙時段特別班次，方便市民下班。 至於城巴的日間路線將維持服務直至晚上8時半起陸續暫停，除下列路線： B3X、B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務)

S1號線將提供有限度服務 市民可留意城巴應用程式的實時抵站時間查詢功能，以掌握最新資訊。

九巴：所有路線晚上8時半起陸續暫停 因應天文台下午6時20分改發出八號烈風或暴風信號，九巴及龍運加強服務以方便市民回家，並維持所有路線服務至晚上8時半，之後便會陸續暫停服務，所有深宵和通宵路線亦會停開。 不過，在八號烈風或暴風信號生效期間，九巴及龍運以下路線將維持有限度服務，接載乘客來往港鐵站或口岸，而服務視乎天氣或實際路面狀況或會有所調整，乘客可留意九巴及龍運公布。路線包括： 北區： 70K 、 78A 、 273A

沙田區： 80K 、 81K 、 83K 、 85K 、 86K 、 87K 、 285 、 287

大埔區： 71A 、 72K 、 272A

九龍東： 3M 、 7M 、 16M 、 23M 、 213M 、 216M

將軍澳： 296M

葵青及荃灣： 31M 、 34M 、 36 、 37M 、 39M 、 248M 、 249M

口岸路線： B1 、 B9 、 276B

機場路線： S1 、 S64 另外，路線K12、K14、K17、K18會於晚上9時20分起暫停。 颱風冷知識｜打風南掠勁過東登？ 東登、西登威力有何分別？

航空 香港航空：9月6日部分航班取消 香港航空指，受颱風摩羯影響，以下航班將會取消： HX107 香港至海口

HX108 海口至香港

HX161 香港至三亞

HX162 三亞至香港 港航又指，乘搭以上航班的乘客，現可獲豁免更改航班之費用；另表示旅客前往機場前，請留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網諮詢服務，或電話查詢最新航班情況。

國泰航空：9月5日沒有航班取消 國泰航空表示，預計今日沒有航班會因颱風摩羯而需取消，並建議顧客於航班起飛前最少三小時抵達機場，確保預留充裕時間辦理登機手續、通過安檢及前往登機閘口。 國泰航空正密切留意天氣狀況，並會持續更新網站提供最新消息，並建議顧客於自助訂位管理服務上登記聯絡資料，確保能通過短訊或電郵收取最新航班資訊，並於前往機場前先查看航班狀況，亦豁免更改機票的手續費用，以便顧客能彈性安排行程。 HK Express：部分於9月5至6日營運之航班會取消 HK Express(香港快運)宣布，隨著颱風摩羯吹襲香港，部分於9月5至6日營運之航班會取消。取消航班如下：

大灣區航空：香港至日本部分航班取消 大灣區航空表示，受超強颱風摩羯影響，大灣區航空宣布航班服務將會有以下調整： HB320 香港>東京 09:20至15:00 航班取消

HB321 東京>香港 16:00至20:00 航班取消

HB344 香港>大阪 15:10至20:05 航班取消

HB345 大阪>香港 21:00至23:55 航班取消

HB231 香港>馬尼拉 00:05至02:05 (改9月7日 00:05至02:05)

HB232 馬尼拉>香港 03:10至05:20 (改9月7日 03:10至05:20)

金光飛航：9月5日尾班船後停航 金光飛航指，因應香港考慮於9月5日下午4至7時改掛八號風球，金光飛航將駛出9月5日的尾班船後停航。各航線之尾班船如下： 香港(上環)至氹仔：12:00

氹仔至香港(上環)：14:00 新渡輪：部分離島航線即將暫停服務 新渡輪指，隨著熱帶氣旋摩羯迫近香港，新渡輪離島航線在下列航班開出後，將會暫停服務直至另行通知。 中環 — 長洲 中環 至 長洲 20:00

長洲 至 中環 20:00 中環 — 梅窩 中環 至 梅窩 19:30

梅窩 至 中環 19:30 橫水渡 長洲 至 梅窩/坪洲 14:45

坪洲 至 梅窩/芝麻灣/長洲 15:40

梅窩 至 坪洲 15:20

梅窩 至 芝麻灣/長洲 16:00

芝麻灣 至 梅窩/坪洲 15:00

芝麻灣 至 長洲 16:15

長洲 至 芝麻灣 14:45 北角 — 紅磡 — 九龍城 9月5日維持正常服務直至預定的尾班船開出, 9月6日由頭班船起暫停服務，直至另行通知。 北角 至 紅磡

北角 至 九龍城

紅磡 至 北角

九龍城 至 北角 打風App｜3個必裝天氣App 即時風暴消息颱風路徑使用教學