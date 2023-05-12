新冠肺炎｜盧寵茂：暫不會將其他新冠疫苗納入政府接種計劃

莫德納和康希諾的新冠疫苗獲衛生署批准使用，醫務衛生局長盧寵茂今日（12日）表示，目前政府資助的疫苗接種計劃，只涵蓋高危群組，其他人可以自費打針，指疫苗的需求已經減少，暫時不會將新註冊的疫苗納入資助計劃。他又指，新冠疫情已經進入新的管理階段，本港已有超過85%的市民打齊3針，加上自然感染，已有95%人口築起免疫屏障，高危人士如果對上一次接種超過半年，就可再打加強劑。



另外，政府正研究與內地設立恒常器官移植互助機制，盧寵茂指如果本港有器官未有適合作本地配對，將可轉贈內地，幫助內地有需要的病人，如果內地有器官不適合當地配對，亦會轉贈香港，不會影響香港的捐贈器官分配制度，香港等候器官捐贈的病人，可受益於內地器官和移植方面的大幅進步。