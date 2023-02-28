李家超：口罩令3月1日起取消　教育局：快測要求維持至3月15日 (持續更新)

【13:35更新】本港抗疫3年後終於取消口罩令！行政長官李家超今日(28日)在行會前見傳媒，宣布從明日(3月1日)開始全面取消口罩令，包括室外、室內以及交通工具可以不用戴口罩，但為保護高危群組，醫院及安老院等高風險處所的負責人，仍然可以透過行政指令，要求職員及訪客佩戴口罩。李家超指，全面取消口罩令後，香港全面復常，會在今年和明年會全面全速「拼經濟、拼發展」，令整個社會得益。

小學每日快測要求維持至3月15日

教育局亦表示，有關安排適用於全港學校，局方今日會發出更新的《學校健康指引》。至於小學、幼稚園及特殊學校學生，每日回校的快速抗原測試要求，將會維持至下月15日。教育局稱會檢測情況，適時公布往後的安排。

李家超：是適當 時候取消

李家超指，取消口罩令基於幾點考慮，包括數據顯示本港疫情受控，並無大反彈的跡象；社會亦已建立廣泛及全面防疫屏障，重點人群無出現爆發；同時病毒變異並無變壞；冬季流感及呼吸道感染已臨近尾聲，整體風險可控。他強調撤銷口罩令是按照香港實際情況，認為現時是適當的時候全面取消口罩令。