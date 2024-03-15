消委會測15款除皺眼霜 $179元品牌獲最高評分 僅4款較有效減淡深刻眼紋

不少男女都介意出現眼紋，

為撫平皺紋及保濕或會選用除皺眼霜。

消委會早前測試市面15款眼霜，

均發現有不錯的保濕效果，

但僅4款能較顯著改善深刻皺紋；

而在總評分方面，再次「平嘢都有好嘢」，

Nivea一款179元的眼霜獲最高評分。

另外，6款樣本檢出甲醛或香料致敏物，

其中一樣本更達8種致敏物，但產品標籤卻沒有標示成分列表。

消委會邀請220名女性測試市面15款眼霜(售價由179元至1,060元)；並測量試用者皮膚表面平均粗糙度(Ra值)和皮膚粗糙度中最高深度平均值(Rz值)的變化。結果顯示，各樣本的皺紋參數平均值都有改善，Ra值數值平均下降了2.6%至13.33%，反映試用者眼肚位置皮膚表面變得較平滑；其中5款樣本表現較理想，平均改善幅度超過10%。至於改善較深刻皺紋方面，14款樣本所得的Rz值有下降，平均減幅介乎1.89%至14.56%不等。總體而言，當中4款樣本在Ra和Rz值減幅均超過10%，即改善幅度較顯著；效果最好是「The history of Whoo」拱辰享活膚修護眼霜，另外3個品牌是「L'Oreal Paris」、「SHISEIDO」及「OLAY」。此外，參考各方面評分，與「L'Oreal Paris」同獲4.5星最高總評分的「NIVEA」樣本，只售179元(15mL)，而保濕效果最佳，但總評分得「3星」的「雪花秀」則售1,060元(20mL)，售價貴前者5倍，證明「平嘢不一定冇好嘢」。

