消委會測15款除皺眼霜 $179元品牌獲最高評分 僅4款較有效減淡深刻眼紋

不少男女都介意出現眼紋，
為撫平皺紋及保濕或會選用除皺眼霜。
消委會早前測試市面15款眼霜，
均發現有不錯的保濕效果，
但僅4款能較顯著改善深刻皺紋；
而在總評分方面，再次「平嘢都有好嘢」，
Nivea一款179元的眼霜獲最高評分。
另外，6款樣本檢出甲醛或香料致敏物，
其中一樣本更達8種致敏物，但產品標籤卻沒有標示成分列表。
消委會邀請220名女性測試市面15款眼霜(售價由179元至1,060元)；並測量試用者皮膚表面平均粗糙度(Ra值)和皮膚粗糙度中最高深度平均值(Rz值)的變化。結果顯示，各樣本的皺紋參數平均值都有改善，Ra值數值平均下降了2.6%至13.33%，反映試用者眼肚位置皮膚表面變得較平滑；其中5款樣本表現較理想，平均改善幅度超過10%。至於改善較深刻皺紋方面，14款樣本所得的Rz值有下降，平均減幅介乎1.89%至14.56%不等。總體而言，當中4款樣本在Ra和Rz值減幅均超過10%，即改善幅度較顯著；效果最好是「The history of Whoo」拱辰享活膚修護眼霜，另外3個品牌是「L'Oreal Paris」、「SHISEIDO」及「OLAY」。此外，參考各方面評分，與「L'Oreal Paris」同獲4.5星最高總評分的「NIVEA」樣本，只售179元(15mL)，而保濕效果最佳，但總評分得「3星」的「雪花秀」則售1,060元(20mL)，售價貴前者5倍，證明「平嘢不一定冇好嘢」。
樣本檢出甲醛
眼霜中若含致敏物或引發眼周皮膚過敏。測試發現「OLAY」的樣本檢出150ppm甲醛，相信源自防腐劑。消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年指，對甲醛過敏人士，接觸低濃度水平甲醛(例如30ppm)已可能出現過敏反應。他呼籲生產商改用致敏機會較低的防腐劑。另外，「OLAY」同時檢出微量環丁矽氧烷(D4)。陳建年指，D4在皮膚護理用品中以提供順滑的質地和觸感，亦可作為潤膚劑來調理皮膚。然而，D4疑具生殖毒性，對海洋生物的毒性高，他促請生產商盡可能降低原料中的含量。
「OLAY」生產商指，是次檢測的眼霜樣本檢出的物質或成分含量，同時符合內地、歐盟，以及本港相關法例或安全規定，認為消費者可安全使用。該公司另表示會持續升級產品，繼續為消費者提供安全有效的產品。
另外，5款樣本檢出香料致敏物質，總量由0.0018%至0.2403%不等，當中除皺效果較理想的「The history of Whoo」檢出達8種致敏物質，但樣本的標籤上並沒有標示成分列表。「The history of Whoo」生產商表示，已即時就樣本檢測結果通報其韓國總公司，將會適時檢討配方，生產商日後亦會研究改善產品成分的標籤。