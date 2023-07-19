港區國安法｜警國安處懸紅通緝袁弓夷 袁彌昌認曾與父在美國「短暫交流」

警方國安處早前懸紅通緝8名身處海外的港人，當中包括立法會議員容海恩的家翁、袁彌昌的父親袁弓夷。袁彌昌事隔兩周向傳媒透露，早前外遊期間曾與父親在美國「短暫交流」。他又稱，上周回港至今未有被國安人員問話，認為當局掌握的資訊一定比他更多，他不會有特別資料可提供。

未回應與父交流具體形式及內容

袁彌昌表示，上月先後到日本和美國旅遊，在美國洛杉磯參與一場活動時，曾與父親短暫交流，但未有談論政治，強調屬「閒話家常」。他又說，有聽從妻子容海恩的建議，避免與父親有金錢往來，以免誤觸法律風險。至於與父親「交流」的具體形式及內容，袁彌昌則不作回應。

至於已登報與老爺袁弓夷脫離「爺媳關係」的新民黨立法會議員容海恩，早前在電台表示她與袁弓夷劃清界線是為保護家人，又指離婚不能解決問題，並呼籲袁弓夷返港自首，指如果袁弓夷認為自己無違法，返港接受審訊可以「還佢清白」。

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