演藝學院畢業作品演出取消　楊潤雄：校方與老師討論後決定

演藝學院今屆舞台劇畢業作品《一個無政府主義者的意外死亡》原定本月下旬上演。校方稱學院製作安排有變動，突然取消演出。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指是校內決定，他會了解事件。
楊潤雄今早在電台節目表示，昨日知道事件，但由於太忙，未詳細了解。而據他所知這是校方與老師討論後的決定，強調局方支持學校做好教育工作，他會去了解事件。
成員：「作為人，做錯了甚麼？」
多名劇組成員於社交平台表態，慨嘆近5個月來的努力和心血，因為一個決定而付諸東流。有學生演員稱不是不明白學院的立場，但作為演員，初衷只是讓觀眾看到。另有成員表示一直在想作為學生，作為藝術工作，作為本土年輕人，作為人，做錯了甚麼？
演藝學院戲劇學院昨日在網站發出公告，指由於學院製作安排之變動，其中一齣「2024想不到戲劇節」戲目《一個無政府主義者的意外死亡》，未能如期於2月中至3月初上演，演出將會取消。戲劇學院網頁及售票網將公布退票安排及詳情，感謝觀眾的諒解，並為帶來不便深感歉意。
《一個無政府主義者的意外死亡》原著劇本是義大利黑色諷刺戲劇大師、諾貝爾文學獎得主達里奧福（Dario Fo）的代表作。故事改編自1969年「米蘭豐塔納廣場爆炸案」過後的一宗疑犯離奇死亡事件。該宗爆炸案造成17人死亡、88人受傷，警方事後迅速拘捕約80名被指是極端份子的左翼人士，包括被認定是無政府主義者的鐵路工人皮內利（Giuseppe Pinelli）。
《一個無政府主義者的意外死亡》一直是世界著名的荒誕喜劇，自1970年首度演出以來，已在超過40個國家和地區演出。內地也曾有多個劇團與劇場改編演出此劇目，去年有在深圳上演。香港劇團過去也曾多次改編該劇目，最近一次於2020年由「影話戲」改編演出。