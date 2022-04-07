特首選舉｜譚惠珠稱文官制度缺溝通　紀律部隊管理方法增協調

特首選舉提名期展開，政務司長李家超昨日提出請辭，並公布待中央批准請辭後，打算準備參選特首。基本法委員會副主任譚惠珠指，從抗疫工作可見，現有文官制度缺乏溝通和銜接，官員合作出現問題，相反紀律部隊的管理手法有助各部門協調，能改善對市民的服務。她又指，特首選舉有良性競爭當然好，但不認為今次若只有一人參選等於開先例。

譚惠珠於電台節目指，比較文官制度和紀律部隊制度是「蘋果比橙，唔會百分之一百對嘅」，認為毋須爭拗現時是否將紀律部隊的制度，遷至文官制度，形容兩者是左右手，處理的事情是不同的。她指，問題在於大腦需要連貫身體各部分，而從2019年以來紀律部隊的組織和執行效果不錯，證明其管理手法可令各部門增家協調。她續指，從政府抗疫可見，現時政府是各自為政，各部門存在矛盾，認為現行公務員的制度和服從性均出現問題。

相信中央對主要官員人選有一定要求

譚惠珠指，特首選舉是分秒必爭，難以估算中央需要多少天批准李家超的請辭，但相信會很快。她又指，從完全客觀的角度而言，李家超是合適的特首，能有效將現有政策延續，而且其政務司的工作範圍廣，加上在處理公務員和國安方面有經驗，而且是抗疫的中心人物，對內地各方面認識都深。她指，其他議題不能單靠一個人解決，但留意到無論是現任特首和前任的特首的「朋友」和團隊，都樂意協助李家超，強調紀律部隊對於組織和執行團隊建設方面，包括凝聚同理心，是有獨特長處。對於有指中央會協助李家超組班，譚惠珠指，相信中央不會完全不管政府主要官員的人選，會有一定要求。