珍寶海鮮舫｜今日駛離香港前往東南亞維修 市民感不捨憂難再見 (圖輯)

位於香港仔的珍寶海鮮舫會於今日離開香港，前往東南亞維修。今日早上8時，有工人在海鮮舫的船身焊接維修，並在船上準備，護航船停靠在海鮮舫附近。至於早前入水的廚房躉船仍然傾側，被橙色浮標圍起。據了解，廚房船不會被拖走。香港仔飲食集團早前說，已物色到適合的船塢泊位，海鮮舫會在牌照到期前移離香港。

有市民今早特別到場拍照留念，亦有市民以繪畫方式作記錄。有市民表示，珍寶海鮮舫作為本港地標之一，對其離開感到依依不捨，又指情況如同親人離開一樣。該市民又直言，相信珍寶海鮮舫不太可能再次回港。

珍寶海鮮舫移離香港 減輕存放成本找新出路

於2020年3月停業的珍寶海鮮舫，海事牌照6月到期。珍寶王國的母公司香港仔飲食集團預料，珍寶海鮮舫在短期內不可能復業，而且香港沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，未能為海鮮舫完成3年一次的大型檢查和維修，決定將珍寶海鮮舫移離香港，減輕存放成本，並繼續為項目找尋新出路。發言人日前表示，公司已物色到適合的船塢泊位，珍寶海鮮舫已開始進行圍板工程，為行程作好準備。而應船塢要求，未能提供具體存放地點。

十 多間企業機構均未能接收海鮮舫

香港仔飲食集團早前表示，過去一年，集團與10多間企業和機構商討，無償捐贈珍寶海鮮舫，各方都表示經營成本高昂，故未能成事。即使珍寶海鮮舫停業後，集團每年仍要耗資約數百萬元檢查、維修和保養，以滿足其牌照及其他要求，認為對公司和股東都是沉重的財政負擔。