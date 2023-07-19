珍惜生命｜九龍灣穿校服少年DSE放榜日墮樓亡　家屬痛哭「我冇迫過你」 (更新)

一名男子疑身穿校服墮樓！今日(19日)早上約9時半，該名男子疑身穿校服長褲及學生皮鞋，於九龍灣啟業邨啟樂樓一高處墮下，倒臥在地。

死者家屬痛哭認屍

警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實該名男子當場死亡。其後，死者家人到現場認屍，其中一名相信為死者父親的男子，認屍時痛哭呼喊「阿仔我冇迫過你，冇畀壓力你，點解要咁呀？」消息指，警方在現場尋獲遺書，警方正在調查事件。消息指，該名少年為應屆中學文憑試(DSE)考生，留遺書透露心理壓力大。