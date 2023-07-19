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2023-07-19 10:54:25

珍惜生命｜九龍灣穿校服少年DSE放榜日墮樓亡　家屬痛哭「我冇迫過你」 (更新)

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啟業邨。(資料圖片／陳奕釗攝)

啟業邨。(資料圖片／陳奕釗攝)

一名男子疑身穿校服墮樓！今日(19日)早上約9時半，該名男子疑身穿校服長褲及學生皮鞋，於九龍灣啟業邨啟樂樓一高處墮下，倒臥在地。

死者家屬痛哭認屍

警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實該名男子當場死亡。其後，死者家人到現場認屍，其中一名相信為死者父親的男子，認屍時痛哭呼喊「阿仔我冇迫過你，冇畀壓力你，點解要咁呀？」消息指，警方在現場尋獲遺書，警方正在調查事件。消息指，該名少年為應屆中學文憑試(DSE)考生，留遺書透露心理壓力大。

生命熱線(網上圖片)

生命熱線(網上圖片)

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會/即時通：35122626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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