疫情︱回落至千宗以下　新增946宗個案

衞生署衞生防護中心今日(15日)公布，新增的確診個案數字為946宗，是第5波疫情爆發後首次回落至1,000宗以下。
今日衞生防護中心的疫情記者會上，宣布共有946宗確診個案，當中包括471宗核酸檢測陽性，以及475宗抗原檢測陽性個案。而第5波疫情至今已有1,183,653宗個案。而在471宗核酸檢測個案中，有78宗是醫管局檢測、93宗為衞生防護中心以及300宗來自私家診所檢測陽性。而在衞生防護中心的檢測未有發現新的L452R陽性個案。
而今日醫管局再呈報多67宗死亡個案，至今第5波已有8856人死亡，而病死率為0.748。至於在過去24小時，有再多36名患者離世，分別為19男17女，年齡介乎59至97歲。36名死者中，有12人來自院舍，27人未有接種過疫苗，另外7人已接種一針及2人完成兩針。
再多67人死亡
其中59歲的個案為一名女子，未有接種過疫苗。本身患有高安氏動脈炎，以及曾經中風。經內科安排入院進入東區醫院內科病房，患者在4月6日組掃瞄後發現胸腔掃瞄出現不正常狀況，懷疑有肺癌的狀況，在入院篩查呈陽性，CT值約15。患者在4月12日情況開始惡化，血液含氧量下降，並在X光檢查發現有肺炎的症狀，延至4月14日不治。
另外還有31宗之前未呈報的死亡個案，涉及15男16女，年齡介乎62至103歲。當中62歲的死者，已接種過一針疫苗，居於院舍。有高血壓、腦退化及曾經中風，患者在3月初曾感染確診，3月25日下午因氣促送入仁濟醫院，X光顯示左邊肺有肺積水，白血球量過高，入院後急劇惡化，同日夜晚不治。
而在過去24小時，再有1,711人康復出院，並且有1名病人在入院的篩查呈陽性，當中2名同房病人被列為密切接觸者。而醫管局累積21,817名員工染疫，並有20,804人已康復返回工作崗位。