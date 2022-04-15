疫情︱回落至千宗以下　新增946宗個案

QR818觸及融斷機制

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日未有新增院舍個案，但仍有多22宗舊有院舍的個案，當中包括20名院友及2名職員，沙及15間長者院舍及3間殘疾人士院舍。

另外今日再有11宗輸入個案，當中8宗是周四抵港的人士，涉及5班航機，而共中QR818的航班涉及4宗個案，故已觸及融斷機制，將被禁止於4月12至26日抵港；其餘4宗分別乘坐LD205、5J114、KE607及SQ894的航班。餘下3人是較早前抵港。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，目前仍有8,391名的病人在醫院等治療地方留醫，當再多5人危殆以及5人情況嚴重，並有56名危殆病人在深切治療部留醫。