疫情｜本港新增20230宗確診　輸入個案佔367宗　多74名患者離世

本港今日(2日)新增20,230宗新型肺炎確診個案，包括367宗輸入個案。今日有28間院舍共錄得31宗院友和6宗員工確診，沒有學校的班別需要停課。
再多74名患者離世，第五波疫情累計11,730宗死亡個案。40男34女死者年齡介乎46至104歲，當中23人來自院舍，有12人已接種四劑新冠疫苗、34人已打三針、6人已打兩針、22人沒有打針。
443名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有5,233名確診者正在公立醫院留醫，當中3,109人需要入住隔離設施，765人正接受氧氣治療，94人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有202名危殆及241名嚴重病人留院，當中55名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為116%。
醫管局指，過去一星期有990名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩周的分別928人和653人持續上升，對情況表示關注。當局會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。
呈報陽性個案的安老院舍
- 香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老苑
- 安樂護老中心有限公司
- 耆康會群芳念慈護理安老院
- 樂善堂朱定昌頤養院
- 鐘聲慈善社劉梅軒安老院
- 康福護老院
- 萬福護理院(大圍)
- 亞洲婦女協進會頤養之家
- 力健敬老之家有限公司
- 東江(華富)安老院
- 東方護老院
- 安安護理院有限公司
- 安貧小姊妹會聖若瑟安老院
- 雅明灣畔護養院
- 瑞安護老中心(葵盛東)有限公司
- 頤和園護老中心(紅磡)
- 薈耆頤養院
- 鈞溢華明護理安老院
- 香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 香港盲人輔導會白普理盲人護理安老院
- 基督教懷智服務處寶林中心及宿舍
- 樂悠居復康中心
- 救世軍恒安宿舍
- 保良局原馮寶添紀念宿舍
- 路德會何文田宿舍
- 匡智梨木樹宿舍
- 明愛樂欣軒(弱智人士輔助宿舍)
- 匡智水泉澳綜合復康中心-泉智軒