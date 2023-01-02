疫情｜本港新增20230宗確診　輸入個案佔367宗　多74名患者離世

本港今日(2日)新增20,230宗新型肺炎確診個案，包括367宗輸入個案。今日有28間院舍共錄得31宗院友和6宗員工確診，沒有學校的班別需要停課。

再多74名患者離世，第五波疫情累計11,730宗死亡個案。40男34女死者年齡介乎46至104歲，當中23人來自院舍，有12人已接種四劑新冠疫苗、34人已打三針、6人已打兩針、22人沒有打針。

443名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有5,233名確診者正在公立醫院留醫，當中3,109人需要入住隔離設施，765人正接受氧氣治療，94人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有202名危殆及241名嚴重病人留院，當中55名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為116%。

醫管局指，過去一星期有990名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩周的分別928人和653人持續上升，對情況表示關注。當局會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。