疫情｜港增1145宗個案連續3日過千　警有部門爆疫約20人確診 (持續更新)

本港確診個案連續第三日過千宗，新增1,145宗確診，本地個案佔1,014宗，包括379宗核酸陽性及635宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔131宗，增1名58歲有鼻咽癌的女患者離世，累計死亡個案增至9,180宗，再有4間學校出現群組個案，此外警方一個部門出現爆發，約20人確診，據悉為反恐特勤隊。

就有傳警方反恐特勤隊有人確診，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，中心已知道和了解情況，有警察部門約20人檢測陽性，已安排他們進行隔離，亦安排其家人進行檢疫。相關同事需要做核酸檢測，中心已提議密切接觸者暫時不要上班。被追問是否警方反恐特勤隊，歐家榮未有回應。

再多145師生陽性 4校出現 感染

在學校個案方面，再有126間學校呈報145宗陽性個案，涉及102名學生及43名教職員，當中4校出現個別班級有感染情況，包括：

中華基督教會桂華山中學5W班，新增4宗個案

香港青年協會李兆基書院中一英文班，新增2名學生及1名老師感染

粉嶺官立中學1B班，新增2名學生感染

大埔港九街坊婦女會孫方中小學6D班，新增2名學生及1名老師感染

早前出現爆發的富榮花園迦南幼稚園PN Green班增1宗個案，該班23名學生中累計2人確診，亦有1名確診教師曾在此班任教，中心建議停課7天。

增19宗疑BA.2.12.1個案 涉 培正中學田徑隊學生家人

再有19宗懷疑BA.2.12.1個案，1宗屬輸入個案，餘下為本地個案，當中5宗沒有源頭，包括培正中學田徑隊學生的家人、住在清水灣半島Oscar Club確診者，以及南灣隧道群組的密切接觸者。

此外，何文田佛光街一個地盤3名工人確診，在地底工作，地盤早前有4人感染，但2個群組無共用貨櫃休息室，中心相信2個群組個案無關，但擔心在密閉空間有進一步傳播，已經派員調查。

中上環酒吧群組病毒分析類同

中環「Racks City」酒吧和上環「FLM」酒吧已完作基因分析，與其他酒吧「Shuffle」、「Iron Fairies」及「LINQ」的病毒株類同。

多4間院舍有呈報個案，涉及3間安老院及1間殘疾人士院舍，包括：

上水信心護老之家，涉及一名護理員，17名院友及4名同事被列為密切接觸者

粉嶺東華三院寶鐘全英安老院一名護理員亦中招，15名院友被列為密切接觸者

黃大仙路德會鳳德安老院一名社工染疫，5名院友及2名同事被列為密切接觸者

扶康會樂華成人訓練中心，為殘疾人士院舍，有1名護理員確診，16名院友被列為密切接觸者

而早前爆發疫情的觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍，多2名在亞博隔離的院友確診，累計有15人染疫。