疫情｜港增298宗確診多3死　上環星月樓爆疫30人中招　紅磡桌球室再多2人染疫 (持續更新)

本港第五波疫情餘波未了，今日新增298宗確診個案，比昨日稍多4宗，包括126宗核酸檢測陽性個案及172宗快測呈報個案，第五波疫情至今累計超過1,195萬宗個案，再增3名患者離世，累計死亡個案9,146宗。至於紅磡「新旺會」桌球室多2人染疫；另外，上環星月樓現爆發，目前累計30人中招，當局呼籲本月7日到訪上環星月樓的食客需要檢測。

星月樓群組母親節前一晚用膳 逾250食客及職員在場須強檢

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再有食肆出現爆發的上環「星月樓」酒家，至今30人染疫，涉及29名食客和1名職員，確診食客年齡介乎8歲至117歲，都是在上周六(7日)晚、即母親節前一晚在6時至11時用膳，當晚共有超過200個食客和50個職員須強制檢測，大部分食客當時在酒樓的3樓，2樓亦有幾張枱，人員已在酒樓採集48個環境樣本，機電署亦已檢視酒樓的氣流，中心呼籲曾在本月7日晚上6時至11時到訪的人士需要檢測。

張竹君估計，部分在星月樓確診的食客尚未呈報，群組個案數字有機會再上升，當局需要取得單據資料才能得知當日食客的位置，當局亦會要求員工做檢測，暫時無需檢疫。

至於紅磡「新旺會」桌球室多2人染疫，累計共6宗個案，當中2人認識。患者當晚分了3張枱打桌球，分別1張英式及2張相鄰的美式桌球枱。當局已檢取28個環境樣本，當中1張美式桌球枱環境樣本陽性，已呼籲「新旺會」進行大清洗。

增8宗BA.2.12.1個案

輸入個案有21宗，其中1名由新加坡來港的男子在抵港後12日檢測呈陽性，但相信是復陽個案。另外，本港再發現BA.2.12的感染個案，患者由美國經日本在上周六抵港，累計感染個案有7宗；本港亦再多8宗BA.2.12.1感染個案，大部分來自美國，有1人來自荷蘭。學校則呈報多3宗陽性個案，涉及1名學生及2名教職員，一共3間學校。

徐樂堅：康復後一個月可打針

對於本月底將展開「疫苗通行證」第三階段要求，衛生防護中心總監徐樂堅指，中心近日接獲不少市民查詢，指憂慮自己身體不適合接種第3劑疫苗，或受過感染不宜接種，他強調本港現行兩款疫苗安全可靠，好處大於風險，建議康復者一個月接種疫苗，相關市民毋須猶豫，盡早接種保障自己。