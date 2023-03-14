簡約公屋｜元朗選址擬重用舊環評申許可 長春社：做壞手勢

簡約公屋位於元朗的攸壆路地皮，北部地盤位處濕地緩衝區，環保署擬以新鴻基地產於2014年提交的環境評估報告申請環境許可證。長春社公共事務主任周藹銓今早（14日）接受電台訪問時表示，政府表明會再核實該區最新生態情況，等同已默認環境會隨著時間改變，此前已稱生態價值低是「過於武斷」，亦會「做壞手勢」。她又提及，環保署審批環境評估過程並不透明，建議政府應作為「示範單位」，再次進行環評如實反映發展對環境的影響，從而作出補償措施。

長春社早前比對該份近10年前的環評報告，攸壆路地皮發展商僅獲容許集中在南面地盤發展住宅，可提供的單位為106伙，只有兩層高，反之簡約公屋不但會取用北部地盤，單位數目達2,100個，相差近20倍，樓層共三層。

長春社質疑政府能否以舊有報告作為基礎 為簡約公屋申請環境許可證

周藹銓表示當年發展的環評報告與目前簡約公屋無法相提並論，兩者無法類比，質疑政府能否以舊有報告作為基礎，為簡約公屋申請環境許可證。

對於政府綜合回應指該地段是「低生態重要性」，建築署已委聘顧問進行環境及其他相關技術評估，核實該地段內現時的生態狀況，確認環評報告結論有效後再向環境署申領環境許可證。 周藹銓表示，政府此舉等同默認環境會隨著時間改變，需要就著最新生態情況進行核實，認為於未做核實之前則明言該區生態價值低是「過於武斷」，認為並不公允。

她強調，於當區進行工程對於環境的影響不只限於建築方法，亦包括早期土地平整、渠道鋪設、甚至之後運作的噪音及光污染，全都是環境成本。周藹銓續指，《環境影響評估條例》本身精神應該就著最新環境情況及狀態，以評估發展項目對環境的影響程度，倘政府取用時間久遠的環境評估，擔憂生態價值會被低估，補償措施亦可能不足，從而「做壞手勢」，未能完整評估該區發展對環境造成的負擔。