網上熱話｜元朗7仔玻璃樽漢惡鬥胖佬　網民：𡃁坤大戰魔人布歐 (有片)

元朗7仔發生兩男混戰，網上流出一段影片，顯示在一間7-11便利店內，一名身穿白色衫、戴金鏈男子，懷疑不滿一名胖漢向他吐口水，遂持玻璃樽與對方發生爭執，雙方打成一團，最終一名非裔漢出手制止，惹來網民熱話。

此時另一名白衣男子走入便利店，奪去胖漢手上的皮帶，並多次抽打對方，企圖幫助金鏈漢解圍，惟胖漢仍以龐大身軀壓住金鏈漢，未幾一名非裔漢上前制止，並警告「police is coming(警察正趕來)、stop(停止)」，在非裔漢制止下，胖漢終於停手，金鏈漢成功脫身，要求拿回財物。

網民嘲「𡃁坤」衰衝動

影片公開後，惹來網民都留言，不少人都嘲笑片中的白衣男子「衰衝動」，直言：「唔抽得+衝動」、「其實真係好X，以為自己好有型X人老母，點知下秒訓(瞓)左係地下」、「肉X酸，開人樽，又唔夠人打」；亦有人大讚非裔漢見義勇為，出手相助：「Black is good」、「黑人大哥好嘢，單手拍片，另一隻手仲可以出手制止」；亦有網民認為片中兩名事主的造型，包括白衣男的聲線、持玻璃樽的行為，及胖漢的外形甚為好笑，聯想為「𡃁坤大戰魔人布歐」。