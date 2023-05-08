蔡天鳳碎屍案懶人包｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽 (更新)

即睇蔡天鳳遇害案件時序

2013年與前夫結 婚 誕兩子女 到2013年，蔡天鳳的同齡前夫鄺港智，其英文名為Alex結婚，婚後誕下兩名子女。在2014年至2015年，前夫鄺港智被指以黃金投資生意為名，游說他人參與買賣黃金，後因涉嫌詐騙約500萬元被捕，之後他被銀行等入稟追債，在受審期間，死者前夫鄺港智潛逃成通緝犯。 2016年與現任丈夫 結婚 19年購 加 多利山豪宅埋禍根 到2016年，死者與前夫鄺港智離婚後，與譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均的兒子Chris擺酒結婚，但並無註冊；到2019年，死者斥資約7,200萬元購入加多利山豪宅，據了解註冊業主正是其前家翁。到去年底，死者打算出售時值6,800萬元的豪宅套現時，前家翁懷疑變卦，因分錢不果而拒絕賣樓，從而產生殺機；到今年初，死者聘請案中另一名被告前大伯鄺港傑任職其私人司機，埋下殺身之禍。

2月21日 接女兒放學後失蹤遇害 警湯煲尋回死者頭骨 到案發在上周二(21日)，28歲蔡天鳳約下午2時原定往大埔科學園接女兒放學，期間懷疑被前大伯鄺港傑往大埔一間村屋，死者現任丈夫Chris其後發現妻子失蹤，遂報警調查，到23日至24日，警員約見前大伯鄺港傑、前家翁鄺球夫婦調查，期間警方認為他們多次說謊，於是拘捕3人，並在24日下午，在大埔龍尾村一村屋發現人體殘肢及兩煲「人肉湯」，惟死者的頭顱及部分殘肢下落不明。 蔡天鳳碎屍案｜消息：警方在大湯煲中尋回死者頭顱 煲內有紅蘿蔔和青蘿蔔 到25日，警方在東涌碼頭埋伏，並拘捕企圖潛逃的死者前夫鄺港智，在當日傍晚，警方於將軍澳華人永遠墳場尋找死者的頭顱，惟仍然不果；到26日傍晚，警方在上周五於龍尾村單位的「人肉湯」煲內，發現死者頭骨及頭髮，皮膚和肉已經分離，但死者的主要軀幹及雙手，仍然下落不明，警方當晚再拘捕前家翁47歲的情婦，據悉她任職深水埗一間「骨場」，涉嫌協助罪犯，以4萬元月租凱旋門窩藏企圖潛逃的死者前夫。 現時死者前夫鄺港智、前大伯鄺港傑，以及前家翁鄺球夫婦分別被警方起訴謀殺罪以及妨礙司法公正罪，全部不准保釋還押至5月8日再訊；至於前家翁情婦被警方扣查。

2月28日丈夫Chris路祭 「好感激遇到妳」 蔡天鳳的10多名親友，包括蔡天鳳父母及阿姨，於2月28日早上前往富山殮房認屍後，一行人返回案發現場的大埔龍尾村進行路祭，Chris更與岳母Abby的母親相擁，表現激動，各人逐一上香拜祭，丈夫Chris上香時對蔡天鳳說「好感激遇到妳」。蔡天鳳的家姑也哭成淚人，對Abby說：「你今生嘅善良用錯咗地方喇傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗喇，啲狼心狗肺（人）呀，食咗你個心呀傻妹」，又叮囑蔡天鳳一路好走，不要掛念他們，4個小朋友他們會好好照顧。 至於早前被捕、47歲的家翁鄺球情婦，已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。 鄺球持豪宅再以綠表買居屋 3月1日，房屋署指死者前家翁鄺球於2019年持有價值逾7000萬元何文田加多利山豪宅單位後，再以綠表買葵涌一個居屋單位，由於現行以綠表交還公屋方式購買新居屋，並無任何資產、入息審查，因此鄺球可順利購得涉事居屋單位。房屋署指有關安排旨在鼓勵有能力置業的公屋住戶購買居屋，騰出其公屋單位，加快公屋流轉。 再多一名男子涉嫌「協助罪犯」被捕 由於只尋回部分殘肢，就案件連續多日於打鼓嶺堆填區搜證。百多名警員由西九龍總區刑事部警司鍾雅倫率領，身穿全副密封防護衣，並戴上防毒面罩，於垃圾堆中用鐵叉翻扒，仔細尋找證據。據消息指，再多一名41歲男子涉嫌「協助罪犯」被捕。 再多一名女子涉嫌「協助罪犯」被捕 警方3月7日在深圳灣口岸接收由內地執法機關送回的一名與一宗謀殺案有關的女疑犯。該名29歲本地女疑犯涉嫌與早前在大埔發生的一宗謀殺案有關，案中一名28歲女子死亡。女疑犯涉嫌協助罪犯，其後潛逃內地。 控方透露村屋內一件外套驗出前家姑DNA 5月8日，控方在庭上指警方經調查後修訂案情，補充初步DNA檢驗結果，確認在涉案的私家車內，發現屬於女死者的血跡，而在涉案村屋內的人體下肢亦證實屬於死者，另在屋內找到一件驗出前家姑李瑞香DNA的外套。

蔡天鳳碎屍案時序/時間線 2005 年， 死者前家翁鄺球在2005年任職警長期間，涉嫌調查一宗 刑事案時 強姦 一名女子，他最後未有被起訴，但被迫辭職

2013 年，蔡天鳳的同齡前夫鄺港智結婚，婚後誕下兩名子女

2014 年至2015年，前夫鄺港智被指以黃金投資生意為名，游說他人參與買賣黃金，後因涉嫌詐騙約500萬元被捕，他受審期間潛逃成通緝犯

2016 年，死者與 前夫鄺港智離婚後，與譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均的兒子Chris擺酒結婚，但並無註冊

2 019 年，死者斥資約7,200萬元購入加多利山豪宅，據了解註冊業主正是其前家翁

2022 年底，死者打算出售時值6,800萬元的豪宅套現時，前家翁懷疑變卦，從而產生殺機

2023 年1月，死者聘請案中另一名被告前大伯鄺港傑任職其私人司機，埋下殺身之禍

2023 年2月21日，28 歲 蔡天 鳳約下午2時原定往大埔科學園接女兒放學，期間懷疑被前大伯 鄺港傑往大埔一間村屋，死者現任丈夫Chris其後發現妻子失蹤，遂報警調查

2023 年2月23日至24日，警員約見 前大伯 鄺港傑、前家翁鄺球夫婦調查，期間警方認為他們多次說謊，於是拘捕3人；在24日下午，警方在大埔龍尾村一村屋發現人體殘肢及兩煲「人肉湯」，惟死者的頭顱及部分殘肢下落不明

2023 年2月25日，警方在東涌碼頭埋伏，拘捕企圖潛逃的死者前夫鄺港智

2023 年2月26日傍晚，警方在龍尾村單位的「人肉湯」煲內，發現死者頭骨及頭髮，內碎已經分離，但 死者的主要軀幹及雙手，仍然下落不明；當晚警方再拘捕前家翁47歲的情婦

2023 年2月27日，死者前夫 鄺港智、前大伯鄺港傑，以及前家翁鄺球夫婦分別被警方起訴 謀殺罪以及妨礙司法公正罪 ， 全部不准保釋還押至 5 月 8 日再訊

2023 年3月1日， 房屋署指 死者 前家翁鄺球 於2019年持有價值逾7000萬元何文田加多利山豪宅單位後，仍以綠表人士身份，到房署揀樓及購入涉事居屋單位，因此並無任何資產、入息審查

房屋署指 於2019年持有價值逾7000萬元何文田加多利山豪宅單位後，仍以綠表人士身份，到房署揀樓及購入涉事居屋單位，因此並無任何資產、入息審查 2023年3月2日，消息指再多一名41歲男子涉嫌「協助罪犯」被捕

2023年3月6日，41歲男子獲准保釋候查；警方早前在大埔龍尾村一村屋內的雪櫃發現一雙腳，湯煲內發現頭骨，消息指經基因檢測後，相關人骨與蔡天鳳基因吻合，其身軀及雙手則仍未尋回

2023年3月7日，29歲前夫女友人涉協助罪犯內地落網，經深圳灣口岸移交本港警方；蔡天鳳母親「五姐」入稟高院，要求禁止前親家鄺球，出售或轉讓何文田加多利山豪宅

2023年3月8日，29歲前夫女友人被押解至九龍城裁判法院提堂。她暫時毋須答辯，案件押後至5月8日再訊，獲准以現金50,000元保釋，期間不得離港、需要交出所有旅遊證件，每周兩次往警署報到，以及居於報稱地址。

2023 年5月8日，6名被告下午再提堂。 控方在庭上指警方初步 DNA 檢驗結果，確認在涉案的私家車內，發現屬於女死者的血跡，而在涉案村屋內的人體下肢亦屬於死者，另在屋內找到一件驗出 前家姑 李瑞香 DNA 的外套，由於警方還需逐件檢驗屋內 30 多件物品的 DNA ，包括刀、電鋸及錘等，因此申請將案件押後再訊。 前夫 鄺氏一家4人還押至 7 月31日提訊， 另2名被告則繼續保釋候訊 ，惟保釋條件新增不得直接或間接接觸控方證人。